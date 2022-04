Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Neuen Unlinger Straße in Riedlingen sind zwei Fahrer am Dienstag verletzt worden. Kurz vor 9 Uhr war ein 31-Jähriger auf der B311, Ortsdurchfahrt Riedlingen, unterwegs. Zu spät sah er, dass vor ihm ein Mercedes bremste. Mit seinem Fiat fuhr er so heftig auf, dass er und die Mercedesfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls auf. Sie schätzen den Schaden an den Autos auf rund 10 000 Euro.