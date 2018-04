Zwei Riedlinger Musiklegenden bezaubern die Gäste

Unter dem Namen Mr. Frizz Deluxe haben sich die zwei Riedlinger Musikgrößen Friedemann Benner und Ralf Breimayer zusammengetan. Im vollbesetzten Kreuz begeisterten die beiden Musiker am Ostersonntag mit ihren gefühlvollen Interpretationen von bekannten Hits der vergangenen Jahre ihr Publikum.

„Am Flügel zu sitzen, zu spielen und zu singen, ist mir immer eine besondere Freude und ein Bedürfnis“, sagt Friedemann Benner, der in seiner Zeit in Berlin mit vielen nationalen und internationalen Musikgrößen zusammen spielte. In Ralf Breimayer hat er jetzt in Riedlingen eine perfekte Ergänzung gefunden. Mit Cajon, Percussion und seiner Stimme gibt er den Pianoklängen den letzten Schliff.

Musik von Elton John, Billy Joel, Randy Newman, gemixt mit Eigeninterpretationen, fanden sich im schier unerschöpflichen Repertoire. Besonders waren auch deutsche Übersetzungen von bekannten Songs. Zum großen Finale ließ es sich die beiden nicht nehmen, ein Pink- Floyd-Medley zum Besten zu geben.

Die Zuschauer waren allesamt von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Man konnte in verträumte, gerührte und fröhliche Gesichter blicken.