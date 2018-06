Zwei Podestplätze und jede Menge Erfahrungen

Acht Nachwuchs-Spielerinnen und Spieler des BV Riedlingen haben am zweiten Perspektivturnier in Herrenberg teilgenommen. Zwei Podestplätze waen Lohn für engagierte Spiele.

Da ein riesiges Teilnehmerfeld von 120 Spielern an den Start ging, wurde bis zu den Finals nur ein Gewinnsatz gespielt. Daniil Resch nahm zum ersten Mal an einem Turnier teil. Er startete in der teilnehmerstärksten Altersklasse U15. Er wurde mit jedem Spiel sicherer und konnte zwei Spiele gewinnen und wurde 18. Marius Schäuble und Lennart Volz konnten - ebenfalls in U 15 – beide ihr erstes Spiel gewinnen, verloren das zweite und trafen dann aufeinander. Das Match entschied Lennart für sich. Er erreichte am Ende Platz 6 und Marius Platz 8.

Jasmin Fritschle spielte in der Altersklasse U13. Sie konnte ihre Turniererfahrung nutzen und gewann ihre Spiele bis auf das Halbfinale mühelos. Sie wurde Dritte. Charlotte Bauschatz startete aufgrund guter Ergebnisse auf Bezirksebene eine Altersklasse höher. In ihrem zweiten Spiel konnte sie nicht an ihre gewohnte Spielqualität anknüpfen und musste sich geschlagen geben. Alle anderen Spiele gewann sie deutlich und belegte am Ende Rang 5.

Natalie Seifert und Luisa Kohler nahmen beide in der Altersklasse U17 teil. Luisa spielte zwei Klassen höher, um Spielpraxis für die Rangliste auf baden-württembergischer Ebene zu sammeln. Luisa und Natalie trafen im ersten Spiel aufeinander. Natalie musste sich dabei der erfahrenen Vereinskameradin geschlagen geben. Luisa traf im Finale auf eine ebenbürtige Gegnerin. Nach gutem Start verließen sie die Kräfte. Somit belegte Luisa Platz zwei und Natalie Platz 7.

Clara Gönner spielte bei den ältesten Mädchen. Im Spiel um Platz 3 traf sie auf ihre Finalgegnerin vom letzten Turnier. Nachdem sie zuletzt unterlag, konnte sie sich dieses Mal revanchieren und landete auf Platz 3.