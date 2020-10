Zwei neue Audis für die KfZler

Groß und glänzend stehen sie da auf dem Hof der Beruflichen Schule Riedlingen: Zwei Vorserienwagen des Herstellers Audi sollen künftig in der einjährigen Berufsfachsschule Räder (1BFR) dank moderner Technik eine Ausbildung auf dem neuesten Stand bieten.

Fachlehrer Thomas Bezikofer hatte sich bei dem Automobilhersteller mit Sitz in Ingolstadt um die kontingentierten Lehrfahrzeuge bemüht. In Absprache mit dem Landkreis Biberach waren die erforderlichen Finanzmittel für die preisreduzierten Autos vorab im Schulhaushalt eingestellt worden. So stehen nun ein Audi TT RS und ein Audi A3 TDI exklusiv für die KfZler zur Verfügung.

Diese gute Nachricht fällt an der Beruflichen Schule mit einer weiteren zusammen: Josef Almendinger, seit 2015 Lehrer an der Schule, wurde zum Fachbetreuer Metalltechnik befördert. Neben dem Unterrichten als seiner Hauptarbeit ist er nun auch für die Leitung der Werkstätten verantwortlich.

In den 1970er-Jahre absolvierte Almendinger eine Ausbildung zum Werkzeugmacher, bald darauf folgte die Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher. Einige Jahre arbeitete er in diesem Beruf und begleitete Kinder und Jugendliche auf ihrem Lebensweg. Als er sich dann beruflich umorientieren wollte, schwebte ihm die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt vor. Da dies jedoch nur mit Meisterprüfung möglich war, suchte Almendinger nach einem passenden Betrieb und arbeitet bei der Feinguss Blank GmbH. Dort wurde er wegen seiner Qualifikation schon bald mit der Lehrlingsausbildung betraut. Berufsbegleitend bildete sich Almendinger zum technischen Betriebswirt weiter und wurde nach erfolgreichem Abschluss mit der Leitung der Formenbau Blank GmbH beauftragt. Auch hier war nach vielen erfolgreichen Jahren die Zeit für ihn gekommen, etwas Neues auszuprobieren und so bewarb er sich im Jahr 2015 auf eine Stelle als technischer Lehrer an der Beruflichen Schule Riedlingen. Seither unterrichtet er vor allem in den Klassen der gewerblichen Berufsschule und des Übergangssystems.