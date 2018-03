Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen einen Stein gegen die Scheibe einer Gaststätte in Riedlingen geworfen. Ein Zeuge sah dies um 4.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Steinewerfer rannten davon. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Bereits am Samstagmorgen randalierte eine 30-köpfige Gruppe vor der Gaststätte. Ob die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, prüft die Polizei.