Zwei Autos an der Stadthalle beschädigt

Randalierer waren am Gumpigen Donnerstag in Riedlingen unterwegs. Dabei wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, berichtet die Polizei.

In der Stadthalle fand gerade eine Fasnets-Veranstaltung statt, als kurz nach 23 Uhr der Unbekannte dort sein Unwesen treibt. Gegen ein geparktes Wohnmobil warf er eine Bierflasche und beschädigte dadurch ein Fenster und die Fahrzeugseite. An einem Auto riss der Randalierer die Abdeckung der Spiegel ab und drückte Teile der Fahrzeugfront ein. Die Polizei in Riedlingen, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter.