Zwei Auswärtssiege für Basketballer

Die U12-Basketballer des BCG Riedlingen gewannen das sechste und siebte Bezirksligaspiel in dieser Saison und stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Beide Spiele fanden auswärts beim BG Illertal in der Ballspielhalle in Vöhringen statt.

Gleich im ersten Spiel traf Riedlingen auf den Gastgeber. Aufgrund eines Adressfehlers waren die Riedlinger sehr spät angereist und hatten nur knappe 15 Minuten zum Aufwärmen und Aufstellen. Die Illertaler Basketballer waren diesmal im Vergleich zum Hinspiel sehr gut aufgestellt. Illertal wurde seinerzeit beim Hinspiel disqualifiziert, da sie aufgrund von U12-Spielermangel mit zwei U14-Spielern angetreten waren. Doch am Sonntag zeigten die Riedlinger Jungs und Mädels bereits nach dem Anpfiff dem Gegner die Grenzen auf. Dank starker Verteidigung und einer soliden Trefferquote lag der Halbzeitstand bei 14:23 für Riedlingen. In der zweiten Hälfte legte Illertal einen Gang zu und brachte Riedlingen auf nur zwei Punkte Vorsprung in Bedrängnis. Dennoch bewahrten die Spieler des BCG einen kühlen Kopf und siegten gegen Illertal mit einem Endergebnis von 35:39.

Das zweite Spiel bestritten die Riedlinger nach knapp einer Viertelstunde Pause gegen den BC Überlingen. Obwohl das Spiel für den BCG gut startete, schafften es die Überlinger, durch eine hohe Trefferquote und gute Verteidigung die Halbzeit mit 18:15 Punkten für sich zu entscheiden. Dennoch ließen die Riedlinger Jungs und Mädels den Kopf nicht hängen und zeigten in der zweiten Hälfte noch mehr Einsatz. Bis kurz vor Schluss war alles offen. In den letzten zwei Minuten holte Riedlingen den Rückstand ein und machte zwei Punkte Vorsprung gut. Auch die Überlinger gaben nicht auf und so wurden die Schlussminuten zum erbitterten Kampf um den Sieg. Der Jubel war den Riedlinger Basketballern mit dem Endergebnis 29:31 beschert. Somit hat der BCG Riedlingen von insgesamt sieben Spielen sechs Siege nach Hause gebracht. Für die einzige Niederlage gegen Ehingen haben die Riedlinger bereits kommenden Sonntag die Möglichkeit sich zu revanchieren und eventuell doch noch den ersten Tabellenplatz zu besetzen.

Trainerin Anja Devi Blersch war zufrieden: „Heute haben wir zwei sehr aufregende und faire Spiele gesehen. Wir bedanken uns bei den Gegnern und freuen uns natürlich über die Siege.“ Und Trainerkollege Dejan Djoric stimmte zu: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kampf- und Teamgeist unserer Kinder. Schon jetzt freue ich mich auf den kommenden Sonntag, wo wir uns für die einzige Niederlage in dieser Saison revanchieren können.“