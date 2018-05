Zuwachs für die Kapuzinerkirche

Die mit sehr guten Kunstwerken ausgestattete Kapuzinerkirche in Riedlingen hat Zuwachs erhalten. Es geht um zwei Darstellungen mit der Ikonographie zum hl. Antonius von Padua, der als Franziskaner auch im Kapuzinerorden sehr verehrt und häufig dargestellt worden ist. Auf beiden Kunstwerken übergibt Maria das Jesuskind an den Heiligen.

Antonius wurde 1195 in Lissabon geboren und trat mit 15 Jahren in ein Augustinerkloster ein. 1220 wechselte er zu den Franziskanern und nahm den Namen des Wüstenvaters Antonius Eremita an. Er predigte in Afrika, zog sich aber wegen einer Krankheit nach Italien zurück. Zahlreiche Predigerreisen in Italien zehrten an seinen Kräften. Am 13. Juni 1231 starb er in Padua, wo er bestattet wurde und sein Grab bis heute eine der meistbesuchten Wallfahrtsstätten ist.

Antonius ist ein echter Volksheiliger. Am bekanntesten als Patron der Vergesslichen und Schlamper wird er als „Helfer gegen alle Nöte“ angerufen. Auch deshalb ist er in vielen Kirchen und Kapellen in Form von Bildern oder Skulpturen gegenwärtig. Er wird in Franziskanerkutte und meistens mit dem Jesuskind auf dem Arm, einer Lilie in der linken Hand (Symbol der Reinheit) und einem Buch (Symbol für Gelehrtheit) dargestellt. Der Legende nach wurde Antonius während der Nacht das Jesuskind in seine Zelle gereicht.

Die neuen Bilder in der Kapuzinerkirche haben dieses Geschehen zum Inhalt. Das Jesuskind wird von Maria dem Heiligen gereicht. Die vielfigurige Darstellung des Geschehens ist ein Geschenk an die Hospitalpflege von privater Riedlinger Seite. Es entstand um 1700 und ist signiert. Allerdings konnte der Maler noch nicht identifiziert werden. Er scheint italienischer Provenienz zu sein. Das Bild mit dem kunstvoll in Holz gearbeiteten Rocailleaufsatz wird dem damals in Riedlingen ansässig gewesenen Maler Franz Joseph Spiegler (1691 bis 1757) zugeschrieben und konnte vom Altertumsverein 1851 im Kunsthandel erworben werden. Es stammt aus der Zeit um 1740 und wurde ebenfalls der Hospitalpflege als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Beide Kunstwerke stellen eine beachtenswerte Bereicherung des Bilderschmucks in der Kapuzinerkirche dar.