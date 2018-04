Zuschüsse für kirchliche Vorhaben

Für die kirchlichen Sanierungsvorhaben in Dieterskirch, Oggelshausen und Zwiefaltendorf gibt es Zuschüsse aus dem Denkmalförderpogramm des Landes. Dies wurde am Freitag bekannt gegeben.

Über das Denkmalförderprogramm, das federführend über das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau als oberste Denkmalschutzbehörde läuft, werden private, kommunale sowie kirchliche Besitzer und Eigentümer von Kulturdenkmälern beim Erhalt und der Pflege unterstützt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden folgend nur die bewilligten Maßnahmen von Kirchen und Kommunen im Landkreis Biberach aufgeführt, die mit insgesamt 128 070 Euro unterstützt werden. So wird die Außen- und Dachinstandsetzungen des Pfarrhauses in Dieterskirch mit 21 590 Euro und des Pfarrhauses in Oggelshausen mit 14 000 Euro sowie die Außen- und Inneninstandsetzung der Pfarrkirche St. Michael in Zwiefaltendorf mit 58 480 Euro. Auch die die Sanierung der bauzeitlichen Fenster des Martin-Luther-Gemeindehauses in Biberach wird mit 33 700 Euro unterstützt.

„Die verschiedenen Kulturdenkmäler in unseren Dörfern und Städten gehören zu unserem reichhaltigen Erbe und tragen wesentlich zur Attraktivität der oberschwäbischen Region bei“, sagt CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger zur Bekanntgabe der in der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2018 geförderten Maßnahmen im Landkreis Biberach. Diese Unterstützung des Landes sei richtig und wichtig, damit auch künftige Generationen sich an diesem Erbe erfreuen können.

Insgesamt umfasst die erste Tranche des Denkmalförderprogramms 2018 Zuwendungen in Höhe von rund 7,1 Millionen Euro für private, kommunale sowie kirchliche Besitzer und Eigentümer von Kulturdenkmälern.