Zunft verbindet Tradition und Moderne

Die Donau ist das Bindeglied der Mitgliedszünfte der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte. Alle diese Zünfte kommen zum Landschaftstreffen Donau, am 23. Februar, nach Riedlingen. Zuvor können sich die Riedlinger mit den Häsern der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) vertraut machen. Diese sind in der Ausstellung in der Kreissparkasse zu sehen. Am Donnerstagabend wurde die Ansammlung bunter und traditionsreicher Kostüme und Masken eröffnet.

Im Foyer der Kreissparkasse geht es die nächsten Wochen bunt zu. Da steht der Röthenbächler aus Erisdorf neben dem Schelm aus Heudorf in voller Montur, als warteten sie nur darauf sich auf den Umzugsweg durch Riedlingens Straßen zu machen. Nicht weit davon entfernt haben es sich Vertreter der Katzenzunft Meßkirch und der Doraus-Zunft Bad Saulgau bequem gemacht. Alle 40 teilnehmenden Zünfte haben Kostüme, Masken und Utensilien angeliefert, um sich in Riedlingen zu präsentieren. Das letzte Häs kam kurz vor Ausstellungsbeginn an. Das Team rund um Tobi Strang hatte im KSK-Gewölbekeller wochenlang Schaufensterpuppen angezogen und ausstaffiert. Dafür gab es Lob und Dank von Zunftmeister Thomas Maichel.

Nur alle neun Jahre

Die Ausstellung solle Appetit auf das kommende Großereignis machen, so Maichel. Nur alle neun Jahre gebe es dieses Narrentreffen in Riedlingen und umso mehr sei dann zu spüren, wie die ganze Stadt darauf hinfiebere. In der Jahrhunderte alten Tradition der Riedlinger Fasnet habe sich vieles verändert.

Auch Internet und Facebook spielten mittlerweile eine immer wichtigere Rolle. Man könne das Golelied über einen mp3-Player hören, das Narrentreffen in Full-HD vor dem Fernseher erleben oder ein Foto vom imposanten Goletor betrachten. Das Ganze live erleben, fabriziert Gänsehaut. „Es gibt keinen Ersatz für die reelle Fasnet“, sagte Maichel.

„Hier zeigen wir Ihnen, was Schwäbisch Alemannische Fasnet bedeutet“, sagte Max Stöhr, Landschaftsvertreter der Donauzünfte in der VSAN. Die Riedlinger Bürger könnten sich in der Ausstellung darüber informieren, welche Narren in vier Wochen in Riedlingen unterwegs seien. Er ging auf die Fasnet in Riedlingen ein, für die es 1505 erste Belege gebe. Der Gole existiere seit 1818. Kaiserzeit, Weltkriege, Nachkriegszeit habe er überdauert. Und trotz Internet und Facebook habe die Zunft annähernd 1300 Mitglieder in 15 Maskengruppen. Stöhr wies auf Riedlinger Besonderheiten hin: „Es gibt wenig Städte, in denen Busse durch Fasnetsfiguren durchfahren können.“ Die VSAN wurde 1924 gegründet und feiert dieses Jahr das 90-Jährige. Dem Ministerpräsidenten, der in Riedlingen nur „Kretsche“ genannt wird, werde in diesem Jahr die Goldene Narrenschelle verliehen. Außerdem müsse er vor das Narrengericht in Stockach.

Zur Ausstellung hatte auch Kuttelnvortrags-Ass Klaus Gogo Gegier etwas zu sagen. Obwohl er ankündigte, in seiner Festrede relativ zahm zu bleiben, damit keine Zünfte vor dem Umzug absprängen. Er hatte an den ausgestellten Puppen zu bemängeln: „Es fehlt der Schwung der Narrenhüfte und das Bukett der Körperdüfte. Dia schmecket no, des sagt uns d‘Nes, noch Mottakugla und Febreze.“ Allerdings lobte er in schwäbischer Manier: „Jaja, es isch halt älls it echt, doch do dafür isch 's gar it schlecht“. Für den neuen Bürgermeister übersetzte er: „… im Speziella für da Schafft, die Ausstellung isch sagenhaft.“

Das empfand auch Sparkassendirektor Matthias Reichelt so. Für ihn ging ein Wunsch in Erfüllung, weil der Trommler- und Fanfarenzug aufspielte, während er sich auf den Weg ans Mikrophon machte. Er entführte die Anwesenden auf eine Zeitreise. Zu jenem Sonntag in naher Zukunft, wenn die Narren die Stadt bevölkern. Bei strahlendem Sonnenschein würde bei den 15000 Zuschauern pure Begeisterung ausbrechen. Zurück in der Gegenwarte sagte er: „Mit der Ausstellung würde das Narrentreffen greifbar und begreifbar.“ Inmitten all der närrischen Puppen lud Reichelt die Gäste zu einem Umtrunk ein. Zuvor galt es mehrere Strophen des Goleliedes zu singen und ein lautes „Goooole“ zu rufen. „Man könnte meinen, wir sind mitten in der Fasnet“, hatte Reichelt zuvor schon festgestellt.