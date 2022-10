„Zuneigung“ ist der Titel einer Ausstellung von Ricki Scopes, die am Freitag, 21.Oktober, um 17 Uhr mit einer Vernissage in der Galerie Scopes am Weibermarkt in Riedlingen startet. Die Künstlerin hat hierfür kleine Keramikfiguren und Aquarelle gestaltet und gemalt. Noch bis 6. November kann man die Werke immer freitags von 14.30 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0176 /532 88 092 sehen.