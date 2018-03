Zuneigung, Vertrauen und Toleranz

Es ist ein Jubiläum mit Seltenheitswert: Gerda und Josef Martin haben im Kreise ihrer Familie diamantene Hochzeit gefeiert. Vor 60 Jahren haben sie sich in Nürtingen, der Heimatstadt von Gerda Martin, haben sie sich das Ja-Wort gegeben.

Über die Schweiz, wo beide eine Zeit lang gelebt haben, sind sie bei einer Feier ins Gespräch gekommen. Und daraus ist eine Liebesbeziehung geworden. Er war zu der Zeit als Student in Nürtingen an der Hochschule, sie hat in einer Textilfabrik gearbeitet. Im Januar 1958 haben sie dann geheiratet – und damit in jungen Jahren: Er war 22 Jahre alt, sie 23. „Das war damals noch eher üblich, da wurde früh geheiratet“, sagt Josef Martin.

Kurze Zeit später ist das Paar dann nach Riedlingen gezogen, wo Josef Martin beim Landwirtschaftsamt eine Stelle erhalten hat. Und in Riedlingen sind sie geblieben.

Vier Kinder hat das Paar bekommen. Sieben Enkel haben sie und bereits drei Urenkel. Im Kreise der Familie hat das Paar seinen 60. Hochzeitstag gefeiert.

Die Kinder, Enkel und Geschwister sind dafür nach Riedlingen angereist. Martin bedauert, dass die jüngste Generation teilweise nicht zur Feier kommen konnte: „Wegen einer Erkrankung waren einer unserer Enkel und unsere beiden Urenkel Lea und Lars nicht da“, sagt Martin. Bei der Feier wurde auch mit vielen Bildern zurückgeblickt auf die vergangenen 60 Jahre.

Und das Geheimnis einer so langen Ehe? „Zuneigung ist natürlich die Voraussetzung, sonst wird das nie was“, sagt Josef Martin. Dazu Toleranz und Vertrauen zueinander. „Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte.“