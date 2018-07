Zum Wintersemester starten über 400 Studierende

Zum Beginn des Wintersemesters 2010/11 kann sich die SRH FernHochschule Riedlingen über einen Zuwachs an Studierenden freuen. Über 400 Studierende haben sich zu einem Studium an den bundesweit 13 Studienzentren der Hochschule neu eingeschrieben. Insgesamt ist die Zahl der Studierenden um 26 Prozent auf knapp 1800 gestiegen.

Erstmals geht der neue Master-Studiengang Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management mit 30 Studierenden an den Start – ein in dieser Form in Deutschland bislang einmaliges Studienangebot. „Dass dieser neue Studiengang gerade auf Master-Ebene aus dem Stand auf eine so große Nachfrage gestoßen ist, bestätigt uns“, so freut sich die Rektorin der SRH-Fernhochschule Riedlingen, Professor Julia Sander.

Unter den Bachelor-Studiengängen ist Betriebswirtschaft mit insgesamt 720 Studierenden traditionell der größte, gefolgt von Wirtschaftspsychologie mit 460 sowie Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit 242 Studierenden. Der Studiengang Lebensmittelmanagement und -technologie – seit dem Wintersemester 2009/10 und ausschließlich am Studienzentrum Ellwangen angeboten – verzeichnet ebenfalls ein Wachstum auf über 60 Studierende. In den Master-Studiengängen „Business Administration“ und „Health Care Management“ sind jeweils rund 20 Studierende immatrikuliert.

Die Hochschule betreibt bundesweit 13 Studienzentren, an denen die Studierenden betreut werden, ihre Präsenzveranstaltungen besuchen und Klausuren schreiben. Diese Studienzentren befinden sind in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Dresden, München, Ellwangen, Springe, Stuttgart, Springe, Lörrach-Zell, Riedlingen und Heidelberg.

Die SRH Fernfochschule Riedlingen gehört zum SRH Hochschul-Verbund, der sechs Hochschulen umfasst, an denen insgesamt 4350 Studierende immatrikuliert sind.