Zuhörer kommen bei Zelters Lesung in Riedlingen fast außer Atem

Im Rahmen der 1. Riedlinger Literaturtage der Werner-Dürrson-Stiftung hat Joachim Zelter, Schriftsteller aus Freiburg, am Samstag in der Ulrich’schen Buchhandlung aus seinem Buch gelesen: „Im Feld – Roman einer Obsession“. Etwa 30 Besucher – darunter mehrere Schriftstellerkollegen – saßen trotz des sommerlich schönen Nachmittags zwischen den Bücherregalen.

Matthias Kehle, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung und Schriftsteller aus Karlsruhe, zählte in seiner Einführung die Werke, die verschieden Ehrungen und Auszeichnungen Zelters auf. Er outete sich als „bekennender Zelter-Fan“ und schilderte sein eigenes Vorgehen beim Erscheinen eines neuen Zelters: Üblicherweise liege rechts auf seinem Schreibtisch das neue Buch und er genieße es in kleinen Portionen. Nicht so bei diesem; das musste er in einem Zug lesen: „Und so wird es Ihnen auch gehen!“

Er fuhr fort: „Ein Mal in seinem Leben muss man Joachim Zelter lesen gehört haben!“ Als brillanten Vorleser stellte er den Autor der Zuhörergruppe vor. Und die folgte seinem Vorlesen mit Interesse, hing fast an seinen Lippen, quittierte die passenden Stellen mit wissendem Kopfnicken oder ungläubigem Kopfschütteln, mit Schmunzeln, mit lautem Lachen.

Zelters jüngstes Buch stand im Mittelpunkt. Der Bücherstapel auf der Theke und der Umschlag des aufgestellten Exemplars auf dem runden Tischle vor den im Halbkreis angeordneten Stühlen zeigt, womit die Zuhörer zu rechnen haben: Ein steil bergauftretender Radfahrer ist abgebildet. Kehle zitiert in seiner Einführung aus der Buchbesprechung der Stuttgarter Zeitung: „Joachim Zelter erzählt von einer Radtour, die zu einem Höllentrip wird.“ Und das merken die Zuhörer bald. Auf Hochdeutsch, in flottem bis atemberaubendem Tempo, sehr akzentuiert liest Zelter die ersten Seiten seines Romans. Sein Ich-Erzähler Frank aus dem flachen Norden Deutschlands lebt neu in der Gegend um den Schwarzwald. Nach einer Zeitungsanzeige entschließt er sich zu seiner ersten Radtour mit Bergen in einer erfahrenen Radlergruppe: „175 Kilometer und ein Vogesenberg“ wurden es am Ende.

Exakte Beschreibungen seiner Mitradler, deren austrainierte Waden und beziehungsreiche Trikots, der Umgebung – vom Heidecker-Denkmal bis zu den spiegelnden Sonnenbrillen –, des Denkens, der Gespräche und seines eigenen Fühlens geben Zelter Gelegenheit sein Lesetempo dem Radfahren anzupassen. Manches Mal kommen die Zuhörer dabei selbst fast außer Atem. Moritz von Arndt, Kulturprediger in der Spitalkirche vom vergangenen Oktober und im Publikum sitzend, beschreibt Zelters Riedlinger Lesen noch als qualitative Steigerung seiner früher gehörten Vorträge.

Unterhaltsam auch für Nicht-Radler

Nachvollziehbar und unterhaltsam ist es dennoch, auch für nicht so exzessiv Rad-fahrende Zuhörer. Die beschriebenen Raderfahrungen hat jedoch der Autor selber. Das wird auch im an die Lesung anschließenden Gespräch deutlich. Da erzählt er, dass er größere Touren meist in einer Gruppe fährt – und vergleicht das Radfahren dabei mit dem Leben in unserer Gesellschaft: „Wenn man stark ist, ist die Fahrt ein Spaziergang – wenn man schwach ist die Hölle!“

Als Zugabe hört das Publikum ein Kapitel aus einem seiner früheren Bücher „Briefe aus Amerika“. Im satirisch-überzeichnet aufgearbeiteten Text beschreibt er einen Deutschlehrer an der Yale University in den USA. Der lehrt „Deutsch in 100 Tagen“ – und scheitert an seinen klugen Studenten. In der deutschen Grammatik, der Rechtschreibung, dem Satzbau hätten sie ihn an den Rand seines Wissens getrieben: „Ich wusste das nicht.“ Dazu steht in Zelters Biographie, dass er vor etwa 20 Jahren als promovierter Literaturwissenschaftler einen Lehrauftrag für Germanistik an eben dieser Universität hatte. Erscheint selbst Erlebtes auch in diesem Buch?

Nach einer Stunde des intensiven Hörens saß Zelter zum Signieren seiner Bücher bereit. Auf Wunsch verfasste er Passendes für den Empfänger wie: „Für den Radsportfreund vom Radsportfreund.“