Zugbegleiter angegriffen und beleidigt

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag während der Fahrt eines Regionalzuges Richtung Ulm einen Zugbegleiter angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Jugendliche zunächst gegen 11.30 Uhr ohne gültigen Fahrschein zwischen Blaubeuren und Riedlingen durch den Zugbegleiter eines Regionalzuges angetroffen worden. Im Anschluss der Fahrscheinkontrolle verließ der 17-Jährige offenbar den Zug während des Halts am Riedlinger Bahnhof. Während des Ausstiegs soll der Tatverdächtige den 20-jährigen Zugbegleiter auf den Bahnsteig gezerrt haben, wodurch sich dieser offenbar seinen Kopf an der Tür stieß und Schmerzen erlitt. Anschließend entriss der Jugendliche dem Bahnmitarbeiter offenbar dessen Brille und warf diese in den Gleisbereich. Als ein Kollege des Geschädigten versuchte den anhaltend aggressiven Fahrgast zu beruhigen, beleidigte er diesen zudem mehrfach und entfernte sich daraufhin vom Bahnhof. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.