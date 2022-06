Zivilbeamte erwischen Rotsünder

Beamte in einem zivilen Fahrzeug haben am Montag in Riedlingen den Verkehr kontrolliert. Dabei ist ihnen um 9 Uhr in der Neufraer Straße der BMW eines 62-Jährigen aufgefallen, berichtet die Polizei.

An der Kreuzung zur Hindenburgstraße fuhr der Mann in die Kreuzung ein, obwohl die für ihn gültige Ampel Rot zeigte. Die Polizei stoppte den 62-Jährigen und führte ein belehrendes Gespräch. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.