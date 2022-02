Zeugen gesucht für tödlichen Unfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstag bei Daugendorf sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Ein 81-jährige Radler war mit einem E-Bike auf der Donautalstraße in Fahrtrichtung Kreisstraße 7588 nach links auf diese in Richtung Unlingen abgebogen. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Unlingen kommenden VW zusammen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Da der genaue Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Verkehrspolizei Laupheim Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.