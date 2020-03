Zerstörungswut auf dem Sportgelände

Unbekannte haben am Samstag zwischen 18 Uhr und Mitternacht mehrere Einrichtungen auf dem Sportgelände in der Singlestraße in Neufra beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, ließen sie ihre Zerstörungswut an Sitzplätzen, Tischen und einem Imbisswagen aus. Zeugen hörten Geräusche und schauten nach dem Rechten. Die hatten aber bereits das Weite gesucht und einen Sachschaden von etwa 1000 Euro hinterlassen.