„Zentrale Anlaufstelle in Sachen Digitalisierung“

Riedlingen erhält ein sogenanntes „Digital Hub“ (SZ berichtete). Was sich hinter diesem Begriff konkret verbirgt und welche Chancen sich daraus für Riedlingen ergeben – das haben wir Prof. Wolfram Behm von der SRH Fernhochschule mit Sitz in Riedlingen gefragt. In Zusammenarbeit mit der Hochschule soll dieses „Hub“ entwickelt werden. Und Behm sieht die Chance, dass sich durch die Einrichtung Unternehmen hier gründen oder ansiedeln könnten.

Können Sie mit Ihren Worten beschreiben, was man unter einem Digital Hub verstehen kann?

Die fortschreitende Digitalisierung im Unternehmenskontext, aber auch im privaten Raum, begegnet uns täglich. Allerdings führt die Geschwindigkeit, mit der dieser Wandel geschieht, dazu, dass vor allem Unternehmen große Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung unternehmen müssen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Einfach nur ‚dabei‘ zu sein, genügt meist nicht. Vielmehr kommt es darauf an, sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu erarbeiten. Diese Herausforderung ist als ‚Einzelkämpfer‘ nur schwer zu bewältigen, denn es gilt, aktuelle Entwicklungen im Blick zu haben und neue Ansätze oder auch Umsetzungen kompetent und meist interdisziplinär zu planen. In diesem Zusammenhang bezeichnet der Begriff ‚Digital Hub‘ zentrale Knotenpunkte für die Vernetzung aller Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Im Digital Hub treffen sich also Unternehmen, um gemeinsam etwas zu entwickeln, oder um ihre Erfahrungen auszutauschen. Start-Ups finden hier eine Anlaufstelle, die sie nicht nur im Bereich Digitalisierung berät, sondern auch Kontakte aus dem regionalen Netzwerk vermitteln kann. Vorstellbar sind also beispielsweise Räume, welche mit Maschinen und Computern ausgestattet sind, in denen eine Maschinenbau-Firma gemeinsam mit einem IT-Spezialisten neuartige Roboteranwendungen entwickelt. Auch die Schaffung von Coworking-Spaces ist in vielen Fällen Bestandteil eines Digital Hub, das heißt: Hierbei wird die technische Infrastruktur (Netzwerk, Internetanschluss, Scanner/Drucker, Konferenzräume …) zeitlich flexibel bereitgestellt, sodass hier unterschiedliche Firmen oder einzelne Personen unabhängig voneinander und temporär begrenzt arbeiten oder auch in Projekten kooperieren können. Die Liste der möglichen Ansatzpunkte lässt sich jedoch noch stark erweitern. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum es sich bei den zehn ausgewählten Digital Hub-Initiativen nicht um einzelne Aktivitäten etwa einer Kommune oder eines einzigen Unternehmens handelt, sondern um große Verbünde, welche die benötigte Vielfalt abbilden. Das Ziel der Landesregierung ist es, dadurch digitale Innovationen in der gesamten Fläche des Landes zu fördern.

Welchen Zweck könnte eine solche Einrichtung in Riedlingen erfüllen und wo sind aus Ihrer Sicht die dafür passenden Räumlichkeiten?

In Riedlingen stehen nach dem Umzug der SRH Fernhochschule – The Mobile University in das neue Gebäude ab Frühjahr 2019 mit dem Wegscheiderhaus und auch mit dem Hochschulgebäude in der Weilerstraße hervorragend geeignete Orte für die Einrichtung eines Digital Hub zur Verfügung. Gemeinsame Firmenaktivitäten, Coworking-Spaces und Austauschforen lassen sich in diesem Räumlichkeiten sehr gut umsetzen. Damit hat Riedlingen die Chance, sich als zentrale Anlaufstelle in Sachen Digitalisierung zu etablieren, was sich durchaus positiv auf die Neugründung und Ansiedlung von Unternehmen in diesem Bereich auswirken kann.

Wer kann, wer soll von einer solchen Einrichtung profitieren?

Ein Digital Hub ist kein reines Dienstleistungsangebot, sondern lebt davon, dass unterschiedliche Unternehmen – große, kleine, aber auch Einzelpersonen – sich treffen, austauschen und gegebenenfalls auch gemeinsam arbeiten können. Die Intensität und Dauer dieses Engagements bleibt dabei jedem Unternehmen selbst überlassen. Insofern kann und soll aus diesem Austausch und der Kooperation jedes Unternehmen profitieren, das sich einbringen möchte.

Der Digitalisierung kommt an der SRH Fernhochschule eine zentrale Bedeutung zu. Die Betreuung von derzeit rund 4000 Studierenden in flexiblen Studienformaten ist ohne Nutzung modernster multimedialer Inhalte und ohne mobile Vernetzung über das Internet nicht mehr möglich. Sehr gerne bringen wir unsere Kompetenzen bei der Konzeption, aber auch beim Betrieb des Digital Hub ein. Wie für alle anderen beteiligten Unternehmen sind auch für uns Kooperationen im Bereich der Digitalisierung zur Entwicklung innovativer Formate in der Bildung hochinteressant. Damit sind wir gleichzeitig ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein solcher Hub funktioniert: Wir stellen unsere Expertise nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern allen Unternehmen zur Verfügung, benötigen im Gegenzug aber ebenfalls Know-How aus verschiedenen Branchen.

Können Sie an einem Beispiel veranschaulichen, wie das Zusammenspiel funktionieren könnte?

Wir haben beispielsweise auch Wirtschaftsingenieur-Studiengänge im Angebot und für die Erstellung von Virtual-Reality-Anwendungen im Maschinenbau sind wir auf Kooperation mit entsprechenden Fachleuten aus der Unternehmenspraxis angewiesen. Am Ende steht dann eine neuartige Anwendung, die wir im Studium ebenso nutzen können, wie die beteiligten Firmen in der Aus- und Weiterbildung. Auf diese Weise unterstützt der Digital Hub nicht nur den branchenübergreifenden Austausch, sondern gleichzeitig digitale Innovationen, von denen alle Beteiligten profitieren.