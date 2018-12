Zeitreise zur lebendigen Weihnachtsgeschichte

Beim Krippenspiel an Heiligabend in Zwiefaltendorf hat die geliebte Omi ihre aufgeregten Enkelkinder mit auf eine wunderschöne Zeitreise genommen und ihnen die lebendige Weihnachtsgeschichte gezeigt.

Die Weihnachtsgeschichte begann mit einem Ochsen, der ganz und gar nicht von weiteren Gästen in seinem Stall begeistert war. Den Esel, der seine „Herrschaften“ ankündigte, begrüßte er sogleich mit den Worten: „Oh nein, nicht noch so ein schräger Vogel!“ Nachdem Josef und seine hochschwangere Frau Maria aber in keiner Unterkunft willkommen waren und überall fortgeschickt wurden, kam es dann letztlich doch so weit, dass sie in ihrer Not im Stall des kleinen, wenig begeisterten Ochsen unterkamen. Dort gebar Maria ihr Kind namens Jesus.

Die Hirten auf dem Feld wurden auf die hellen Lichter in der Nacht aufmerksam. Als ihnen der Verkündigungsengel erschien und von dem neugeborenen König berichtete, machten sie sich sogleich auf den Weg dorthin und brachten ihm ihre Geschenke. Auch die Heiligen Drei Könige aus dem fernen Orient wurden auf den hellen Stern aufmerksam und brachten dem Jesuskind Gold, Myrrhe und Weihrauch. Immer noch wenig begeistert von den vielen Besuchern motzte der Ochse: „Oh Mann, der Weihrauch stinkt aber! Und mir bringt keiner Geschenke, obwohl alle in meinem Stall wohnen dürfen!“ Aber auch er fand Gefallen an dem kleinen Kind in der Krippe.

Begeisterst von der schönen Geschichte verabschiedeten sich die Enkelkinder und bedankten sich nochmals bei ihrer Omi, die am Ende allen „Frohe Weihnachten“ wünschte.

Musikalische Akzente

Durch von den Kindern selbst gesungene und mit Instrumenten gespielte Lieder bekam diese Aufführung eine extravagante Note mit musikalischen Highlights. Nach dem Schlusslied „Fröhliche Weihnacht überall“ wurden die Kinder mit einem großen Applaus der Gottesdienstbesucher für ihre tolle Vorführung belohnt. Gemeindereferentin Claudia Wendt-Lamparter zeigte sich sehr ergriffen von diesem rundherum gelungenen und berührenden Krippenspiel und dankte den Kindern sowie dem gesamten Organisationsteam für ihr tolles Engagement.