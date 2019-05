Von Deutsche Presse-Agentur

Der TTC Ebner Ulm hat für die kommende Saison in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) eine Wildcard erhalten. Neben den elf vorhandenen Teams bewarb sich der neugegründete Club um den zwölften Platz in der Liga und wird nach Angaben der TTBL vom Mittwoch „im Falle eines erfolgreichen Lizenzprüfverfahrens“ in der Spielzeit 2019/20 in der höchsten deutschen Spielklasse starten. Somit würde auch die angestrebte Stärke von zwölf Mannschaften erreicht werden.