„Zeichnen + Wundern“ endet am Wochenende

„Zeichnen + Wundern“ ist die Ausstellung von Käthe Schönle im Kaplaneihaus in Riedlingen überschrieben. Sie kann noch an diesem Wochenende angesehen werden. Die Austellung ist am Freitag, 27., Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Kunstkreis 84 hat die gebürtige Riedlingerin, die seit 2006 in Wien lebt und arbeitet, zur Ausstellung eingeladen. Für Riedlingen hat sie eigens zwei großformatige Collagen geschaffen, die schon bei der Vernissage großes Interesse gefunden habe. Vor allem aber sind es kleine Zeichnungen, die sie zeigt, häufig mit Bemerkungen versehen und das auch in Spiegelschrift, um den Betrachter noch näher heranzuführen.

Käthe Schönles Interesse gilt einer kritischen Auseinandersetzung und feinen Beobachtung der menschlichen Existenz, der Hinterfragung von Strukturen und Beziehungsgeflechten in persönlichen, als auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen.