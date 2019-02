Zebrastreifen in der Hindenburgstraße

Gemeinderat Stefan Schmid sprach in der Sitzung die Situation an der Hindenburgstraße bei der neuen Kanalbrücke an. „Kinder kommen nicht mehr über die Straße, Autofahrer nehmen keine Rücksicht“, so Schmid.

Früher gab es an der Stelle einen Zebrastreifen, der ist aber im Zuge der Bauarbeiten und des angedachten Konzepts der „shared spaces“ (gleichberechtigte Nutzung des Straßenraums von Autofahrern, Radlern und Fußgängern) nicht erneuert worden. Dies müsse korrigiert werden, so Schmid. Schafft verwies darauf, dass dies nicht im Ermessen der Stadt liege. Zuständig ist das Landratsamt. Und die jetzige Situation sei als ausreichend erachtet worden.