Zahl der Teilortsvertreter bleibt gleich

Bei der anstehenden Kommunalwahl im Mai bleibt die grundsätzliche Sitzverteilung zwischen Kernstadt und Teilorten im Riedlinger Gemeinderat erhalten. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nochmals mit großer Mehrheit (zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung) bestätigt. Dass den Teilorten eine bestimmte Anzahl von Sitzen garantiert wird, ist durch die Unechte Teilortswahl garantiert.

Demnach hätte der Gemeinderat künftig 24 Mitglieder – sofern es nicht wieder zu Ausgleichssitzen kommt. Die Aufteilung der Sitze sieht wie bislang eine Zweidrittel/Eindrittel-Regelung vor: 16 Räte kommen aus der Kernstadt, acht aus den Teilorten. Bei einer Gesamtzahl von 24 Sitzen im Riedlinger Gemeinderat (ohne Ausgleichssitze) ist folgende Aufteilung vorgesehen: Die Kernstadt Riedlingen - 16 Sitze; Daugendorf - 2 Gemeinderäte; Grüningen - 1 Gemeinderat, Neufra - 2 Gemeinderäte, Pflummern - einen Gemeinderat; Zell/Bechingen - 1 Gemeinderat, Zwiefaltendorf - 1 Gemeinderat.

Anhang der Einwohnerentwicklung (Stand: 30. September 2018) hat die Verwaltung nochmals dargelegt, ob die einzelnen Orte mit der jeweiligen Anzahl der Ratsmitglieder unter- oder überrepräsentiert sind. Die Einwohnerzahl in der Gemeinde insgesamt ist seit 2013 um rund 500 Personen auf 10629 angewachsen. 70,5 Prozent aller Einwohner leben im Hauptort, 29,5 Prozent in den Teilorten. Im Durchschnitt benötigt man 442,875 Einwohner pro Gemeinderatssitz.

Dementsprechend ist der Hauptort mit 16 von 24 Sitzen (66,6 Prozent) leicht unterrepräsentiert (-5,74 Prozent). Ziemlich exakt passt die Vertretung in Daugendorf mit seinen 456 Einwohnern bei einem Ratsvertreter, dagegen ist auch der größte Teilort der Stadt, Neufra, etwas zu wenig vertreten: Neufra hat 1022 Einwohner (+ 82) bei zwei Ratsvertretern – und ist damit formal um 6,12 Prozent unterrepräsentiert.

Eklatantes Missverhältnis

Leicht überrepräsentiert sind Pflummern (432 Einwohner bei einem Ratssitz) mit 4,94 Prozent, und Zwiefaltendorf (410 Einwohner bei einem Ratssitz) mit 8,55 Prozent.

Eklatant geht diese Schere für Daugendorf und Zell/Bechingen auf. In beiden Orten ist die Zahl der Räte, die die Einwohner im jeweiligen Teilort vertreten, im Verhältnis deutlich zu hoch. In Daugendorf sitzen gesichert zwei Vertreter am Ratstisch bei 583 Einwohnern – damit ist der Ort um rund 34 Prozent überrepräsentiert. Noch deutlicher ist das Missverhältnis in Zell-Bechingen. Hier vertritt ein Rat die 233 Einwohner (+ 49,42 Prozent). Das heißt konkret: Während ein Rat aus Neufra 511 Einwohner vertritt, vertritt ein Rat aus Zell-Bechingen nicht einmal die Hälfte (233 Einwohner).

Zwei Orte nicht vertreten

Derzeit ist Vertretung der einzelnen Orte im Rat allerdings komplett verzerrt. Durch die Ausgleichssitze hatte der Riedlinger Rat zunächst 36 Gemeinderäte. Durch den Rückzug von mehreren Räten, die nicht nachbesetzt werden konnten, und durch den Todesfall des Neufraer Ortsvorstehers und Gemeinderats Hermann Hennes, ist die Situation wie folgt: Nur noch acht der 33 Gemeinderäte sind aus den Teilorten – vier von neun bei der CDU; einer von fünf bei den Freien Wählern, 0/6 bei der WiR; 0/4 bei der SPD; 1/4 bei der Grünen Liste und 2/4 bei der Mtg!.

Der größte Teilort Neufra ist durch den Rückzug von Karl Baisch und den Tod von Hennes gar nicht mehr vertreten. Auch Pflummern hat seit dem Ausscheiden von Ulrich Bossler keinen Vertreter mehr im Rat. Dagegen ist Daugendorf derzeit sogar durch vier Gemeinderäte und Zwiefaltendorf und Grüningen mit zwei vertreten. Zell-Bechingen ist regulär durch Albert Knab repräsentiert.

Die Zahl von 24 Räten ist in der Hauptsatzung der Stadt festgelegt. In der Gemeindeordnung wird für Städte von 10 000 bis 20 000 Einwohner die Ratszahl von 22 genannt. Allerdings kann in Gemeinden mit einer Unechten Teilortswahl davon abgewichen werden.

In Riedlingen ist die Unechte Teilortswahl (UTW) aufgrund der großen Überrepräsentation von einzelnen Orten seit vielen Jahren in der Diskussion. Auch hatte sie in der Wahl 2013 zur Folge, dass das Gremium deutlich aufgebläht wurde. Allerdings ist die UTW erst im September 2017 von einer knappen Mehrheit bestätigt worden. 13 Gemeinderäte haben sich für die Beibehaltung der UTW ausgesprochen, zwölf waren dagegen.