Seit 50 Jahren bietet der Riedlinger Kneipp-Verein Yoga-Kurse an. Auch im Herbst starten wieder welche (siehe Kasten). Damit liegt der Kneipp-Verein aktuell voll im Trend. An Yoga kommt derzeit kaum jemand vorbei. Allein bei arte.tv gibt es gerade fünf Dokumentionen über Yoga in Indien und auf Youtube kann sich jeder seine eigene Yogastunde herunterladen. Doch was macht den Hype um Yoga eigentlich aus?

Wer regelmäßig Yoga praktiziert, weiß: Die alte indische Technik hat einen tiefgreifenden Effekt auf die eigene körperliche und seelische Befindlichkeit. Auch die Wissenschaft bestätigt diesen Trend. Yoga zählt heute nicht nur zu den meistgenutzten, sondern auch zu den am häufigsten untersuchten Verfahren der Komplementärmedizin, schreibt Holger Cramer, Forschungsleiter der Klinik Essen-Mitte. Erste Studien zu Yoga erschienen bereits in den 1970er-Jahren; heute gibt es weit über 300 Studien über die Wirksamkeit von Yoga bei zahlreichen Beschwerden wie chronischen Schmerzen, Depressionen oder auch stressbedingten Herz-Kreislaufstörungen.

Das Geheimnis von Yoga sei die Verbindung von Achtsamkeitsübungen, Meditation, bewusstes Atmen sowie sanftes Dehnen des Körpers, heißt es von der Yogalehrerin des Riedlinger Kneipp-Vereins, Gabriele Pöndl. Wer jedoch annimmt, dass eine Yogastunde daher nicht anstrengend sei, irrt sich. Meist gehen die Teilnehmer verschwitzt oder mit einem Muskelkater aus der ersten Yogastunde nach Hause geht. Doch Vorsicht, nicht jede Yogaform ist für jeden geeignet! So gibt es aktuell zahlreiche neue Yogastile, wie Hot-Yoga oder Power-Yoga, die zu gesundheitlichen Beschwerden führen können. Einsteiger sollten sich einen Yogakurs aussuchen, der zu ihren persönlichen Bedürfnissen passt und auf Anbieter achten, die medizinische Fachkenntnisse und eine solide Ausbildung mitbringen.

In Riedlingen ist es der Kneipp-Verein, der seit rund 50 Jahren regelmäßig Yoga in gesundheitsfördernden Kursen und Workshops anbietet. Die Kursleiter haben eine qualifizierte Yoga-Ausbildung beim Kneipp-Bund Bad Wörishofen oder eine andere langjährige medizinisch orientierte Yoga- oder körpertherapeutische Ausbildung durchlaufen und bieten hier in der Region zahlreiche Yogakurse für unterschiedliche Niveaustufen an. Damit zählt der Riedlinger Verein zu den Wegbereitern des Yoga In Deutschland. Viele der ersten Yogaschüler und -Schülerinnen von damals üben noch heute bis ins hohe Alter regelmäßig Yoga in einem der aktuellen Yogakurse.

Alle Kurse im Überblick

Montag

8.30 bis 10 Uhr, TSV Ertingen

Bürgersaal in Grüningen

18.30 bis 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

20.10 bis 21.45 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Bewegungsraum der Joseph-Christian-Schule in Riedlingen

17 bis18 Uhr Yoga für ältere Menschen / Therapeutischer Yoga

18 bis 19.30 Uhr Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

19.30 bis 21 Uhr Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Dienstag

Johannes-Zwick-Haus, Riedlingen

9 bis 10.30 Uhr: Yoga für Frauen

Gymnastikraum des Kindergartens in Offingen

18.30 bis 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Mittwoch

Dorfgemeinschaftshaus Obermarchtal, Sportverein Obermarchtal

19 bis 20.30 Uhr, Yoga für Alle

Bewegungsraum der Joseph-Christian-Schule in Riedlingen

17.30 bis 19 Uhr Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

19 bis 20.30 Uhr Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Donnerstag

Gemeindehaus Zwiefaltendorf

19 bis 20.30 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Gymnastikraum des Kindergartens in Offingen

18.30 bis 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene

Freitag

Raum für Kunst und Begegnung Uttenweiler

19.30 bis 21 Uhr: 14-tägig, Ashtanga Yoga / Indischer Tanz