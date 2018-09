Wolfgang Weiß zum neuen Stadtbaumeister gewählt

Der Riedlinger Gemeinderat hat am Dienstagabend einen Nachfolger von Stadtbaumeister Johann Suck gewählt: Wolfgang Weiß wird ab Januar das Amt übernehmen.

Wolfgang Weiß ist kein Unbekannter im Rathaus und in der Stadt. Der Architekt arbeitet seit fast drei Jahren im Stadtbauamt und kennt damit die Aufgabenfelder und Arbeitsgebiete in Riedlingen. Er weiß um die Vielfältigkeit des neuen Amts – und das reizt ihn: „Das ist ein interessantes Aufgabengebiet bei der Stadt. Vom Bau einer Kindertagesstätte über den Bau eines Schwimmbads bis hin zur Umgestaltung des Friedhofs. Wo habe ich diese Vielfalt sonst?“

Wolfgang Weiß hat zunächst Ausbildungen als Schreiner und Werkzeugmacher absolviert. Hernach folgte ein Architekturstudium an der Hochschule in Biberach. In der Folge hat er in verschiedenen Büros gearbeitet, mit einem breiten Spektrum. So war er unter anderem in einem Büro, das vornehmlich Krankenhäuser geplant hat. Auch Gemeindehallen, Schulanbauten oder Einfamilienhäuser hat er realisiert, ehe er sich zuletzt vor allem mit Passivhäusern beschäftigte.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Wolfgang Weiß, der sich gegen Mitkonkurrenten durchsetzte. Und er freue sich, dass er noch eine dreimonatige Einarbeitungszeit mit dem jetzigen Stadtbaumeister Johann Suck hat, der Ende des Jahres ausscheidet. Weiß hat den Vorteil, dass er Riedlinger ist, seit drei Jahren bei der Stadt arbeitet und dementsprechend in vielen Feldern bereits eingearbeitet ist. Wolfgang Weiß lebt in Riedlingen, ist verheiratet und hat drei Kinder.