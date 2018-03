Wohngruppen statt Wohnungen im „Mohren“

Über eine lange Zeit war es ruhig auf der Mohren-Baustelle am Marktplatz in Riedlingen. Baustopp seit Ende des vergangenen Jahres. Und die Bürger wunderten sich bereits und spekulierten. Doch in wenigen Wochen soll es nun weitergehen, wie Christopher Selg, Geschäftsführer von Arche Wohna bestätigt. Hintergrund des Stillstands: Das Gebäude ist umgeplant worden. Denn statt der geplanten neun Wohnungen wird das „Haus Gabriel“ in den Mohren ziehen und mit 16 Bewohnern in zwei Wohngruppen drei Stockwerte belegen. Bislang ist das „Haus Gabriel“ im ehemaligen Postgebäude untergebracht.

2008 ist die Wohngruppe „Haus Gabriel“ mit zehn körperlich und geistig eingeschränkten Menschen in das ehemalige Postgebäude gezogen. Nun zehn Jahre später ist beim träger der Wohngruppe, der St. Elisabeth-Stiftung, die Entscheidung gefallen, wieder umzuziehen – in den Neubau an Stelle des ehemaligen Mohren. 16 Männer und Frauen werden dort einziehen, die von Heilerziehungspflegern betreut werden. Hintergrund des Umzugs: die Landesheimbauverordnung. In der sind künftig Einzelzimmer Pflicht, Doppelzimmer sind dann nicht mehr erlaubt.

Um diese Auflagen erfüllen zu können, hat sich der Vorstand der SES zum Umzug in den Mohren entschieden. Die St. Elisabeth-Stiftung mietet das komplette Haus mit Ausnahme des Erdgeschosses. Der Mietvertrag wurde über 20 Jahre abgeschlossen. Die Wohngruppen werden in den Stockwerken zwei und drei untergebracht, wie Alexandra Simon erläutert. Sie ist Bereichsleiterin „Wohnen Region Biberach/Ravensburg“ des Heggbacher Wohnverbunds. Im vierten Stock ist die Tagesförderung vorgesehen und Büro- sowie Mitarbeiterräume. Im ersten Geschoss entstehen vier Appartments, die vermietet werden sollen. Im Erdgeschoss sind weiterhin Büroeinheiten geplant, wie Selg sagt. Diese werden die Arche Wohna vermieten. Erste Gespräche dazu laufen bereits.

„Für uns ist das ideal“, sagt Alexandra Simon über den Einzu in den Mohren-Neubau. Der Umzug der Wohngruppen soll nach Fertigstellung Anfang 2019 erfolgen. Die Bewohner und die Angehörigen sind über den Umzug informiert. Und sind angetan, wie Alexandra Simon sagt. „Die Bewohner, die sich äußern können, freuen sich, dass der Weg zur Eisdiele nicht mehr so beschwerlich ist“. Bislang mussten sie den Berg hoch, um zur Eisdiele am Marktplatz zu kommen.

Keine Wohnungen

Diese Wendung, dass sie fast das ganze Haus über 20 Jahre vermieten können, ist „für uns ein Glücksfall“, sagt Selg. Denn so hat er eine gesicherte Miete über viele Jahre. Aber er tritt auch Spekulationen entgegen, dass sich die „Arche“ mit dem Mohren – auch wegen der deutlich höheren Abbruchkosten – übernommen hätten. „So ein Projekt ist vor Beginn immer solide durchfinanziert“, sagt Selg.

Aber auch beim ursprünglichen Plan, nämlich dort neun Wohnungen zwischen 50 und 100 Quadratmeter zu bauen, die verkauft werden sollten, sei man auf einem guten Weg gewesen: Für rund 50 Prozent gab es ernsthafte Kaufinteressenten, die Namen waren fest hinterlegt.

Doch nun also der Schwenk, der auch den Baustopp nach sich zog. Denn die Entscheidung bei der SES fiel erst Mitte Januar. Danach standen Umplanungen an, so dass aus den Wohnungen eben zwei Wohngruppen mit entsprechenden Einzelzimmern, Gruppenräumen und größeren Badezimmern werden können. Barrierefrei war das Haus von Anfang an konzipiert, ein Aufzug ist vorhanden.

Mitte März wird die Mohren-Baustelle wohl weitergehen, so Selg. Dann sollen die Arbeiten mit Volldampf aufgenommen werden, um eine möglichst schnelle Fertigstellung zu erreichen und um die Baustelle am Marktplatz so bald als möglich zu beenden.

Hintergrund: Das Haus Gabriel

Das Haus Gabriel in Riedlingen ist eine Wohngruppe der Heggbacher Einrichtungen. Derzeit leben zehn geistig und körperlich eingeschränkte Personen in der Wohngruppe im ersten Stock des ehemaligen Postgebäudes in der Hindenburgstraße. Zwölf Mitarbeiter – mit 6,85 Vollzeitstellen – kümmern sich um die Bewohner. Im zweiten Stock ist die Tagesförderung untergebracht. Mit der regionalen Wohngruppe Gabriel, die 2008 eröffnet wurde, hat der Heggbacher Wohnverbund der St.-Elisabeth-Stiftung ein gemeindenahes Wohnangebot geschaffen. Den Menschen mit Behinderung soll ein Leben in der Gemeinschaft, in einem normalen nachbarschaftlichen Umfeld ermöglicht werden. (sz)