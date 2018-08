Wo das Leben Farbe hat

„Leben in allen Farben“ lautet der Titel der Gemäldeausstellung in der Regionaldirektion der Kreissparkasse in Riedlingen. Sabine Heim stellt 43 ihrer eindrucksvollen Bilder aus. Die Ausstellung kann bis 24, August zu den Öffnungszeiten der KSK besucht werden.

Breit gefächert sind die Motive, die Heim in ihrer künstlerischen Arbeit aufgreift. Von geometrischen Mustern über feine, genau wiedergegebene Details bis zu großformatigen, stimmungsvollen Landschaften und Naturbetrachtungen reicht der Bogen. Besonders liebt die Malerin das Meer und ist auch in der Lage, Stimmung und Weite am Ufer mit dem Blick zum Horizont zu vermitteln.

Es ist, betont die Künstlerin, ist immer viel Persönliches in jedem der Gemälde, was sich auch in den einzelnen Titeln widerspiegelt. Diese sagen etwas über den Entstehungsprozess aus, hindern den Betrachter jedoch nicht an einer jeweils eigenen Interpretation des Gezeigten.

Ob in der Struktur filigraner Zweige, dem üppigen Laubdickicht eines Waldes oder einer Landschaft mit Tiefenwirkung, in jedem Bild findet sich eine Stimmung, ein Punkt, der dem Betrachter den Zugang zum Kunstwerk ermöglicht.

Mit viel Fleiß und Begabung hat Heim in nur wenigen Jahren ihre Liebe zur Malerei zu erstaunlicher Reife gebracht. Acrylfarben auf Leinwand sind ihre Ausdrucksmittel. In Riedlingen präsentiert sie ihre Werke erstmals einer breiteren Öffentlichkeit.

Fünf bis sechs mal im Jahr bietet die Kreissparkasse Biberach in ihrer Regionaldirektion in Riedlingen, Marktplatz 6, ambitionierten Künstlern ein Forum zur Ausstellung ihrer Werke. Alle Bilder stehen zum Verkauf.