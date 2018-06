„Wir sind nun die besten Müllexperten“

Der katholische Kindergarten St. Maria mit dem Schulkindergarten der St. Elisabeth-Stiftung dürfen sich freuen. Die Erzieherinnen und die 52 Kinder beider Einrichtungen haben in den vergangenen Monaten einiges erarbeitet. Seit zwei Tagen dürfen sie sich „Haus der kleinen Forscher“ nennen. Die Vertreterin der IHK Ulm, Simone Bergande, überbrachte im Rahmen einer kleinen Feier Plakette, Zertifikat und für alle Kinder „Forscher-Shirts“.

Im Februar hat sich der Kindergarten für das Thema „Müll“ entschieden. Und damit den Weg mit dem Ziel Zertifikat eingeschlagen. Sämtliche Bedingungen, das Zertifikat zu erhalten, wurden von Erzieherinnen und den Jungforschern nachweislich erfüllt. Beate Kegele konnte berichten, dass die kleinen Experten wüssten, wie Müll getrennt wird. „Sie wissen was in den gelben Sack kommt!“ Und: „Nun kann jeder sehen, dass wir die besten Müllexperten in Riedlingen sind“, sagte Beate Kegele, Leiterin von St. Maria.

Neue, kindgerechte Mülleimer wurden dafür angeschafft. Auch draußen fanden Aktionen statt. So wurde Müll vergraben. Die Erkenntnis: Ein Teebeutel oder Obstschalen waren nach einiger Zeit nicht mehr da. Dabei lag Plastik unverändert unter der Erde. Auf kleinen Sammelexkursionen lernten die Kinder, wie unschön es ist, Müll einfach in der Natur zu entsorgen.

Neugierde und Forschergeist

„Wir brauchen die Aha-Effekte und sind froh über viel aktiven Nachwuchs“, sagte Simone Bergande Projektmitarbeiterin der IHK Ulm. Hinter dem „Haus der kleinen Forscher“ steckt Deutschlands größte Fortbildungsinitiative für pädagogische Fach-und Lehrkräfte in Kooperation mit der IHK. Schon im frühen Kindesalter sollen den Kindern spannende Naturphänomene näher gebracht werden. Auch der sorgsame Umgang mit der Umwelt spielt dabei eine besondere Rolle. Neugierde und Forschergeist wird durch verschiedene Projekte geweckt. Dazu werden für die Erzieherinnen Workshops und Seminare angeboten.

Pastoralreferentin Claudia Wendt-Lamparter gratulierte zum Zertifikat. Sie überreichte ein Spiel, das mit Magneten die Neugierde der jungen Wissenschaftler weiter fördern soll.

Auch einige Eltern kamen zur kleinen Feier. Sie konnten sich von der Begeisterung überzeugen, mit der die Kinder mit Hilfe zweier Flaschen und Flüssigkeit die Entstehung eines Tornados simulierten.

Am 21. Juni ist übrigens deutschlandweit der „Tag der kleinen Forscher“, an dem alles, was sich bewegt, entdeckt werden darf.