WiR nominiert ihre Kandidaten

Die „WiR in Riedlingen“ lädt am Dienstag, 26. März, ab 20 Uhr zu ihrer Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl ins Gasthaus Hirsch ein. Dazu sind alle Mitglieder der Liste sowie weitere Interessierte willkommen.

Die WiR tritt zum 3. Mal mit einer Liste für den Gemeinderat an. In der letzten Legislaturperiode zog die WiR mit sechs Kandidaten in den Gemeinderat ein. Als zweitgrößte Fraktion war sie in allen Ausschüssen vertreten und stellte zudem den dritten stellvertretenden Bürgermeister. Von den bisherigen Ratsmitgliedern werden Lea Fritz, Jürgen Matzner, Dorothea Kraus-Kieferle und Hans-Peter Selg wiederum auf der Liste vertreten sein

Die WiR will das Krankenhaus in Riedlingen – allerdings in einer anderen Form – am Leben zu erhalten. Neben einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung werden der Erhalt und die Vielfalt der Riedlinger Schulen sowie der Internetausbau in Riedlingen und allen Teilorten das Wahlprogramm dominieren. Aber auch grüne Themen ist der WiR wichtig, denn „unsere ländlich geprägte Kulturlandschaft ist ein Pfund, das auch in Zukunft eine große Rolle spielen sollte – und wird neben den Themen Tourismus und Kultur Anliegen bleiben“, so die WiR in einer Mitteilung.