Serie „Mein Jahr“: So hat der Rektor der SRH Fernhochschule das Jahr 2022 erlebt

In einer kleinen Serie erzählen Menschen aus der Region, wie es ihnen in diesem Jahr ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr gestartet sind, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie bewegen.

Wenn ich jetzt, am Ende dieses Jahres zurückblicke, muss ich schon zugeben: Es war anstrengend. Das gilt in diesen Zeiten sicher für alle Menschen, aber als Führungskräfte spüren wir die Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und Studierenden besonders. Mich persönlich bringt das leider häufig um den Schlaf. Zu Beginn des Jahres wusste niemand, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln würde. Doch das sollte erst der Anfang einer ganzen Reihe von Herausforderungen sein.

Der Ukrainekrieg hat die Welt mit Wucht getroffen und damit auch uns als Hochschule. Schnell wurden Unsicherheit und Ungewissheit, die die Menschen belasten, greifbar. Unsere rund 9.000 Studierenden, die sich qualifizieren und weiterentwickeln wollen, tun das überwiegend neben dem Beruf. Viele haben Familie, da wirkt sich die allgemeine Verteuerung der Lebenshaltung sehr konkret aus. Dann stellt sich plötzlich die Frage, ob man sich ein privates Studium, das rund 500 Euro im Monat kostet, noch leisten kann und will.

Flexibles Bezahlsystem

Deshalb bin ich sehr stolz, dass es uns als Hochschule gelungen ist, den Menschen durch unsere Beratungs- und Serviceleistungen an dieser Stelle Sorgen zu nehmen. Wir haben zum Beispiel ein flexibles Bezahlsystem geschaffen, das die monatliche Belastung für unsere Studierenden je nach Zahlmodell auf bis zu 199 Euro reduziert. Aber auch das ist ein Betrag, der entscheidend sein kann, wenn man abwägen muss, ob man das Studium abbricht – oder gar nicht erst beginnt.

Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele neue Studierende für die SRH Fernhochschule gewinnen konnten. Über 2.500 waren es insgesamt, das ist nicht nur unter diesen besonderen Umständen eine absolute Spitzenzahl! Auf diesem großartigen Ergebnis haben wir uns aber nicht ausgeruht. Im Gegenteil: In diesem Jahr bin ich u. a. nach Asien gereist, um in Vietnam, Indien und Indonesien Hochschulpartner für Kooperationen zu gewinnen. Ein voller Erfolg unseres gesamten International Teams, dank dem wir im neuen Jahr auch international mit Wachstum rechnen.

Es war nicht alles schlecht im Jahr 2022

Solche Blicke über den Tellerrand schärfen bei mir immer auch den Blick auf die Heimat. Sehr zu schätzen wissen wir zum Beispiel, dass wir mit unseren 30 Mitarbeitenden am Standort Mannheim in diesem Jahr in neue – und deutlich großzügigere – Räumlichkeiten ziehen konnten. Und unsere über 100 Mitarbeitenden in Riedlingen freuen sich über mobiles Arbeiten und nutzen zunehmend das Homeoffice neben den modernen Arbeitsplätzen im neuen Hochschulgebäude. Es war eben nicht alles schlecht in diesem herausfordernden Jahr 2022.

Freude übers erste Enkelkind

Das gilt auch fürs Persönliche: Ich hatte noch immer kein Corona und darf mich auch sonst bester Gesundheit erfreuen – was keine Selbstverständlichkeit ist, denn meine Frau bringt als Grundschullehrerin zuverlässig alle möglichen Viren mit nach Hause! Aber damit nehme ich es gerne auf, denn meine Frau steht seit nunmehr 37 Jahren an meiner Seite und begleitet mich in jeder Lebenslage. Gemeinsam durften wir uns in diesem Jahr über die Hochzeit unseres Sohnes und unser erstes Enkelkind freuen.

Ich habe also auch in diesem besonderen Jahr allen Grund, dankbar zu sein. Das bin ich für die vielen tollen Menschen, die wir für ein Studium an der SRH Fernhochschule gewinnen konnten und natürlich für unsere rund 200 Mitarbeitenden, von denen 118 am Sitz in Riedlingen tätig sind, die sich mit vollem Einsatz einbringen. Die Offenheit und Ehrlichkeit in unserem Miteinander schätze ich dabei sehr. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

So schaue ich selbst zufrieden und wie gesagt sehr dankbar auf dieses anspruchsvolle Jahr zurück. Ich schlafe wieder besser, weil ich sehen kann, wie gut sich unsere Hochschule entwickelt. Dann blicke ich voller Zuversicht nach vorne und bin mir sicher, dass auch 2023 motivierend und erfolgreich für uns werden wird. Dasselbe wünsche ich meinen Mitarbeitenden, unseren Studierenden und allen Menschen im Land von Herzen.

Zur Person

Prof. Dr. Ottmar Schneck ist seit 2016 Rektor der SRH Fernhochschule – The Mobile University und Geschäftsführer der SRH Hochschulen GmbH. Außerdem ist der 62-Jährige Vorsitzender des Verbandes der Privaten Hochschulen e. V. (VPH), der als Interessenverband 85 private Universitäten und Hochschulen in Deutschland repräsentiert. In dieser Funktion ist er häufig politisch in Berlin aktiv. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften promovierte Schneck in Tübingen und wurde 1991 jüngster Professor Baden-Württembergs, publizierte zahlreiche Bücher und Artikel und ist einer der wenigen deutschen Wissenschaftler in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Schneck ist Vater von drei erwachsenen Kindern und lebt in Rottenburg am Neckar.