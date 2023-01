Zu warmer Winter: So wirkt er sich auf die Natur aus

Aufgrund der aktuellen Temperaturen freut sich wohl so mancher über gesparte Heizkosten. Der Natur macht die Wärme allerdings zu schaffen. So wirkt sich die aktuelle Wetterlage auf die Flora und Fauna in der Region aus.

„Dass das außergewöhnlich ist, ist ja für jeden ersichtlich“, sagt Martin Koch, von der Riedlinger Gruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Dass menschengemachte Emissionen dafür verantwortlich sind, dafür spricht schon sehr viel“, so Koch.

Die für die Jahreszeit extreme Wärme könne „fatale Folgen“ für Flora und Fauna in der Region haben. „Ich sehe das als eine ganz große Gefahr“, sagt auch Alexander Ego, Kreisfachberater für Garten- und Obstbau im Landratsamt Biberach. Dass etwa jetzt schon der Haselnussbaum anfangen würde zu blühen, sei „abartig“, betont Ego.

Erneuter Frost kann zur Gefahr werden

Wenn die Wärme jetzt noch einige Zeit anhalte, der Frost dann aber wiederkomme, könnten sich solche Phänomene jedoch verheerend auf die Pflanzen auswirken. Auftreibende Knospen würden dann Schäden davontragen.

Wenn Bäume durch die Wärme nun wieder anfangen, Wasser zu ziehen, könne dies bei Frost außerdem gefrieren, was zu einem Aufplatzen der Baumrinde führen könne, erklärt Ego. „Das hat dann Ernteeinbußen zur Folge“, sagt der Kreisfachberater.

Tiere im Winterschlaf, zum Beispiel Igel, könnten durch die Wärme zudem jetzt wieder aktiv werden, obwohl das Nahrungsangebot aktuell noch sehr begrenzt sei. „Da kann es schon sein, dass einige den Exitus machen“, sagt Martin Koch. Das sei sowohl bei Säugetieren als auch bei Insekten der Fall.

Vögel sind Klimawandel-Inidikator

Vögel, die in der Region überwintern, haben jetzt zwar keine Probleme mit den Temperaturen, das Nahrungsangebot sei für sie trotzdem weiterhin knapp. „In den aufgeräumten Gärten finden sie nur noch wenig“, erklärt Koch.

Trotz nicht vorhandener Schneedecke sei es also kein Fehler, die Tiere weiterhin zu füttern. Die Vogelwelt sei ein wichtiger Indikator für den Klimawandel, das teilt der baden-württembergische Landesverband des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) in einer Pressemitteilung mit.

Durch die immer wärmeren Temperaturen würden sich Vogelarten wie das Alpenschneehuhn, die Goldammer und nordische Gänsearten in immer höherliegendere beziehungsweise nördlichere Gegenden zurückziehen.

Wärmeliebende Arten profitieren

Wärmeliebende Vogelarten wie der Wiedekopf, Girlitz, Kleiber sowie Blau- und Sumpfmeise würden hingegen früher zu brüten anfangen. Das Nahrungsangebot für die Küken sei so früh im Jahr jedoch alles andere als optimal.

Zugvogelarten, die spät aus ihrem Winterquartier zurückkehren, hätten dadurch das Nachsehen. Durch die frühere Brutzeit der ganzjährig-heimischen Arten sei das Nahrungsangebot begrenzter und der Kampf um Nistplätze härter. Außerdem seien Tiere wie der Siebenschläfer durch die hohen Temperaturen dann schon wieder unterwegs, was zu einer Gefahr für die nistenden Vögel werden könne.

All das hänge mit dem Klimawandel zusammen und habe bereits dazu geführt, dass beispielsweise der Bestand des Trauerschnäppers in manchen Regionen Europas um 90 Prozent eingebrochen sei, heißt es in der Pressemitteilung des Nabu.

Wärme wirkt sich auf Bienen aus

Durch das milde Wetter sind auch Honigbienen wieder zu sehen. „Die Wärme bewirkt, dass sie zu brüten anfangen“, erklärt Alexander Guth, Vorsitzender des Imkervereins Riedlingen. Die Flüge, die die Bienen nun unternehmen würden, seien primär Reinigungsflüge.

Bei diesen entledigen sich die Bienen des im Winter angesammelten Kots. Laut Guth seien die jetzigen Wetterbedingungen „nicht dramatisch“ für Honigbienen und ergänzt, dass er bereits seit über 20 Jahren Wetteraufzeichnungen mache und dass ein Wärmeeinbruch um die Jahreswende, bei dem die Bienen zu brüten anfangen, mittlerweile eher die Regel und nicht die Ausnahme sei.

Eines könne den Bienen bei der aktuellen Wetterlage aber trotzdem gefährlich werden. „Ein richtiger Kälteeinbruch wäre jetzt Gift“, sagt Guth.

Starke Bienenvölker können mit Wetter umgehen

Der würde bewirken, dass sich die Bienen auf ihre Brut setzen würden, um diese zu wärmen. Solange es kalt bleibt, würden sie dann kaum mehr Nahrung aufnehmen, weil das Wärmen der Brut für die Tiere absoluten Vorrang habe. Das könne letztlich dazu führen, dass ein Volk verhungere.

Alexander Guth gibt sich aber zuversichtlich. „Ein starkes Volk kann das kompensieren“, sagt er und fügt hinzu: „Die Bienen gibt es jetzt schon seit über 65 Millionen Jahren. Bisher haben sie sich noch an alle Klimaveränderungen angepasst.“

Als Imker achte er außerdem im Herbst darauf, dass seine Bienen „perfekt eingewintert“ seien und einen ausreichenden Nahrungsvorrat zur Verfügung hätten. Deshalb geht Guth auch davon aus, dass seine Völker den Winter komplett überstehen werden.

Flora und Fauna in Mitteleuropa werden sich verändern

Insgesamt müssten sich die Menschen laut Kreisfachberater Alexander Ego aber auf eine langfristige Veränderung des Klimas einstellen. „Die Flora und Fauna wird sich in Mitteleuropa grundlegend ändern“, so Ego. Neue Pilze, Bakterien und Pflanzen würden aus wärmeren Regionen zu uns kommen, während sich die heimischen Arten hier immer schwerer tun würden.

Diese Entwicklungen würden zudem nicht erst in ferner Zukunft stattfinden, sondern seien bereits im Gange. „Ich gehe davon aus, dass Eiche, Buche und Fichte in 50 bis 100 Jahren hier weg sein werden“, sagt Ego.

Wer jetzt allerdings glaubt, dadurch bald Zitronen oder ähnliches im heimischen Garten anbauen zu können, liege falsch. „Den Zahn muss man den Leuten ziehen“, sagt Ego. Durch die Alpen habe man hier nämlich trotz allem immer wieder Kälteeinbrüche und Frost, was den Anbau solcher Früchte unmöglich mache.

Schuld an diesen Veränderungen sei laut Alexander Ego der menschengemachte Klimawandel: „Die Menschheit hat es zu weit getrieben und jetzt bezahlen wir dafür die Zeche.“