Wiener Schmäh und Ambros-Lieder

Das vorläufig letzte Konzert in der erfolgreichen Reihe von Open-Air-Veranstaltungen in der Riedlinger Fußgängerzone hat den rund 200 Zuhörern, die sich rund ums Kino verteilt hatten, zwei glänzend aufgelegte Musiker beschert. Friedemann Benner und Rudi Ohnesorge sind Freunde seit 40 Jahren. Der Riedlinger hatte seinen Wiener Musikerkollegen eingeladen, um gemeinsam mit ihm Lieder des großartigen Wolfgang Ambros zu spielen.

Rudi Ohnesorge war als Tontechniker und Gastgitarrist bei mehr als 100 Auftritten mit Wolfgang Ambros auf den größten deutschen Bühnen im Einsatz und hat ihn am Höhepunkt seiner Popularität von 1979 bis 1983 bei allen Gigs und Tourneen begleitet. Aus dieser Nähe zu Ambros schöpft er sein derzeitiges Programm und er hat natürlich sehr viel zu erzählen. Sein Ton ist humorvoll und auch (selbst-)ironisch.

Im Alter von 22 Jahren stand Ohnesorge als Gitarrist zum ersten Mal mit Ambros auf der Bühne, weil sein damaliger Gitarrenlehrer Peter Koller sich beim Reinigen des Rasenmähers die Fingerkuppen „weggesengt hatte“ und ihn als Ersatz vorschlug. Und dann musste er mit wackligen Knien auf die Bühne – und das gleich vor 50 000 Zuschauern.

In Riedlingen standen zu Beginn eher schwermütige und besinnliche Songs auf dem Programm wie „A Mensch möchte i bleibn“ oder „Alles andere zählt net mehr“. Ohnesorg wagte auch Lieder, die Ambros selbst nie live gespielt hat („Schaffner mit Leib und Söh“) und natürlich auch Klassiker, die man heute noch kennt und spielt und mit denen der Österreicher Wolfgang Ambros auch in Deutschland sehr populär geworden ist. „Zwickt’s mi“ machte Ohnesorge besonders viel Spaß, weil die teils sehr fachkundigen Zuhörer den Refrain mitsingen und auch ein Solo pfeifen konnten – „hört sich an wie an Vogelkäfig“, kommentierte Ohnesorge begeistert.

Den „Watzmann“ hat er nur ein wenig angespielt, um sich selbst eine Eselsbrücke zu schaffen zu „Skifoan“, wieder mit viel Unterstützung aus dem Publikum. Nach einer Stunde gönnte er diesem „die Gnade einer Pause“ und bat darum, in den Sektkübel, den Lichtspielhausbetreiber Jürgen Matzner persönlich von Tisch zu Tisch trug, kräftig Scheine „eini zu werfen“.

Matzner selbst ist den ganzen „Open-Air-Sommer“ über nicht als Veranstalter (das war Benner mit seiner Gesellschaft für Veranstaltungskultur) aufgetreten, er hat lediglich für einen raschen und guten Service gesorgt und seine beiden erfahrenen Mädels Johanna Bohner und Lisa Single haben zu zweit harte Arbeit geleistet. Schön ist jedes Mal die Kooperation mit Familie Reinke gegenüber; wieder konnte sich das Publikum auch an die Tische vor dem Tagescafé verteilen, wurden von den Kinomädels umsorgt und zwischen den Tischen blieb Abstand gewahrt.

Rudi Ohnesorge musste den ganzen Abend „auf einer schiefen Ebene“ stehen, denn das Pflaster vor dem Lichtspielhaus ist ein wenig abschüssig. Im geöffneten Nebenzimmer des Lichtspielhauses hatte Friedemann Benner sein Keyboard aufgebaut und auch musikalisch wollte er gerne im Hintergrund bleiben, was ihm sein alter Freund nicht so ganz abgekauft hat. „Bescheidenheit ist die schlimmste Form von Eitelkeit“, sagte er augenzwinkernd und Benner widersprach nicht ganz und gar. Im Verlauf des Abends kam er auch immer wieder solistisch zum Einsatz, was musikalisch wie gewohnt fein und passend war.

In zweieinhalb Stunden bekamen die Riedlinger rund 25 Songs von Ambros und von dessen Bob-Dylan-Adaptionen zu hören und sie dankten den beiden Künstlern mit sehr viel Beifall und der Forderung nach Zugaben. Fast ein wenig gerührt, auf jeden Fall berührt, war Ohnesorge über die gute Resonanz und über die super Stimmung, denn er „habe sich halt so durchs Programm gewurschtelt“. Damit spielte er vielleicht darauf an, dass es hin und wieder ganz kleine Pannen gab wie Textaussetzer oder Verwechslung von Strophen- und Reimmelodie, aber gerade dies ist authentisch und dies ist live. Die Riedlinger hoffen, dass die gedeihliche schwäbisch-österreichische Freundschaft noch lange bestehen bleibt und Rudi Ohnesorge wiederkommt.