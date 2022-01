Wie Grundschullehrerin Bettina Jäggle ihr Jahr 2021 mit Corona erlebte

Bettina Jäggle ist Grundschullehrerin an der Joseph-Christian-Schule in Riedlingen. Wie sie das Jahr als Lehrerin erlebte beschreibt sie im Folgenden.

Das Jahr 2021 war für mich als Grundschullehrerin komplett anders als alle meine Berufsjahre zuvor. Als Lehrerin hat man seine Klasse und das Schuljahr im Blick, man plant. Ich hatte 2021 eine vierte Klasse, die ich in der 3. Klasse im März 2020 zum ersten Mal ins Homeschooling schicken musste.

Damals für mich unvorstellbar, nicht jeden Tag in die Schule zu gehen und meine Klasse und andere Klassen zu unterrichten! Auf dem Plan stand kurz vor der Schulschließung beispielsweise in Mathe die Einführung der schriftlichen Addition und Subtraktion, ein Thema, das normalerweise viel Übung und Wiederholung bedarf, damit sich die Rechenverfahren verinnerlichen. Als ich von der bevorstehenden Schulschließung erfuhr, beschloss ich beide Rechenverfahren noch am letzten verbleibenden Tag einzuführen, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich entwarf auf die Schnelle Merkplakate für die Schüler und versorgte sie am Montag mit weiterem Material für alle Fächer. Die Kinder sollten alle ihre Hefte, Bücher und ihr gesamtes Arbeitsmaterial mit nach Hause nehmen, alles verlief recht hektisch. Dann waren meine Kinder weg und ich stand unvermittelt in einem fast leeren Klassenzimmer.

Neu organisieren

Ab diesem Tag war mein Dasein als Lehrerin auf den Kopf gestellt. Ich wartete auf Anweisungen von der Schulleitung, wie mit der neuen Situation umzugehen ist und musste mich schulisch jetzt neu organisieren. Vieles musste ich umstellen, vor allem war ich jetzt sehr auf meinen Laptop angewiesen. Anfangs stellte ich noch Tagespläne auf die Homepage der Schule. Später erstellte ich Wochenpläne und Materialpakete, die ich direkt an die Eltern schickte oder schicken wollte, denn nicht von allen hatte ich eine richtige Mail-Adresse. In Telefonaten mit den Eltern versuchte ich diese Adressen erstmal herauszufinden. Das andere Problem war, dass es in manchen Haushalten nicht die nötigen Voraussetzungen für das neue Distanzlernen gab: Es fehlte teilweise an entsprechenden Endgeräten oder Druckern. Manche Eltern halfen sich hier gegenseitig aus, für andere Kinder druckte ich selber aus und brachte das Material an die Haustür.

Für viele berufstätige Eltern entstand mit der Zeit auch ein massives Betreuungsproblem, glücklicherweise gab es das Programm der Notbetreuung an der Schule. Immer wieder bekam ich auch zu hören, dass die Kinder nicht oder nicht mehr mit ihren „Ersatz-Lehrerinnen“, also meist den Müttern, lernen wollten und es zu Hause immer wieder zu Streitereien kam. Manchmal halfen dann ein paar Worte der Lehrerin, dass es zumindest eine Zeitlang wieder besser klappte.

Die Schulcloud war Neuland für alle

Für mich folgten nun die ersten mühsamen Korrekturen am Laptop. Später gab es dann glücklicherweise die „Schulcloud“, die ähnlich funktioniert wie WhatsApp, aber datenschutzkonform ist. Alle in das Boot „Schulcloud“ zu holen, war technisch nicht einfach und kostete viel Zeit, da diese Cloud nicht nur für die Eltern neu war, sondern auch für uns Lehrer. Aber irgendwann waren tatsächlich alle dabei und das machte manches einfacher. Da ich die Schulcloud auch auf meinem Handy installiert habe, habe ich seither immer die ganze Schule bei mir im Gepäck: So bimmelte beim Einkaufen mein Smartphone manches Mal ununterbrochen, da wusste ich dass wieder jede Menge Lösungen von Aufgaben zur Korrektur für mich eingegangen waren.

Der Unterricht lief weiter mit Wochenplänen, Materialpaketen und vielen persönlichen Telefonaten mit den Kindern, Müttern und Vätern. 2020 war schon ein Jahr mit ständig sich ändernden Vorgaben, die meist sehr kurzfristig umgesetzt werden mussten, alle mussten flexibel und spontan reagieren. Absprachen mit meinen Parallelkolleginnen fanden jetzt nicht mehr im Lehrerzimmer statt, sondern in Videokonferenzen, was ich zuvor auch noch nie gemacht hatte. Viele geplante Klassenarbeiten konnten nun auch nicht stattfinden, auch das war für mich sehr befremdlich.

Kein Sport, keine Musik, kein Kunst-Unterricht

Als man dann nach vielen Wochen endlich wieder zurück in die Schule durfte, musste ich die Klasse zunächst in zwei Gruppen einteilen, da immer nur die Hälfte der Kinder anwesend sein durfte. Es gab neue Stundenpläne, in denen nur die Hauptfächer abgedeckt waren: Mathe, Deutsch, Sachunterricht plus eine Stunde Ethik; es gab keinen Sport-, keinen Musik-, keinen Kunst-Unterricht. Zudem musste ich in einen anderen Klassenraum umziehen, da der bisherige viel zu klein war.

Bei dem geltenden Modell musste ich jetzt wochenweise die eine Hälfte in Präsenz und gleichzeitig die andere im Fernunterricht beschulen. Das bedeutete wieder, dass ich meinen Unterricht komplett verschriftlichen musste, morgens war ich in der Schule, mittags tippte ich Pläne und Arbeitsaufträge und korrigierte, alles war „doppelt gemoppelt“.

Entwöhnt von den schulischen Strukturen

Den Kindern merkte man im Unterricht teilweise an, dass sie nach den vielen Wochen des Distanzlernens die schulischen Strukturen nicht mehr gewohnt waren: Das frühe Aufstehen fiel schwer und auch das konzentrierte und systematische Lernen in der Schule war mittlerweile ungewohnt. Andererseits tat es ihnen sehr gut, wieder gemeinsam mit anderen Kindern zu lernen. Immer wieder baute ich Spiele oder kleine Basteleien in den Unterricht ein, damit die Kinder nicht nur büffeln mussten.

Im September 2020 starteten wir einigermaßen normal ins neue Schuljahr, die erste Lehrerkonferenz wurde in der Riedlinger Stadthalle abgehalten. Wir Kolleginnen in Klasse 4 konnten auch in allen Fächern Klassenarbeiten und Tests schreiben, was wichtig war in Bezug auf die Bildungsempfehlungen für die weiterführenden Schulen. Kurz vor Weihnachten waren die Corona-Zahlen aber wieder so hoch, dass die Ferien plötzlich vorgezogen wurden.

Motivieren, telefonieren ...

Ich hatte mir mittlerweile aus eigener Tasche ein Tablet mit Stift gekauft, da das Digitalisierungspaket mit Dienstgeräten für alle Lehrer noch nicht in Riedlingen angekommen war. Das neue Gerät sollte mir im neuen Jahr sehr zugute kommen, da 2021 nämlich nicht besser startete, die Schule blieb erstmal wieder zu. Allmählich wurde es schwierig mit der Motivation – die der Kinder und ihrer Mütter schwand, aber auch meine eigene... Jeden Tag das gleich Spiel: Am Wochenplan für die nächste Woche arbeiten, dann mit den Kindern telefonieren, motivieren und die Themen besprechen, mittags Hausaufgaben kontrollieren und Lösungen der Aufgaben erstellen und in die Schulcloud einstellen.

Die zu dieser Jahreszeit in der vierten Klasse üblichen Beratungsgespräche zu den weiterführenden Schulen fanden erstmals telefonisch statt. Auffallend war, dass die Eltern ihre Kinder durch das Homeschooling schulisch viel besser einschätzen konnten als bisher und es so viel weniger zu längeren Diskussionen kam. Schulische Konferenzen und Besprechungen fanden in dieser Zeit auch wieder nur online statt.

Radfahren im Straßenverkehr wurde zum Elternauftrag

Im März durften wir dann endlich wieder in die Schule, wieder gab es neue Stundenpläne, leider durfte wieder nur die halbe Gruppe kommen. Hier war jetzt in Sachunterricht das wichtige Thema „Verkehrserziehung“ mit einer theoretischen und praktischen Radfahrprüfung auf dem Plan. Die so wichtigen Übungen mit den Verkehrspolizisten fand für eine Gruppe einmal statt, anstatt dreimal, die andere Gruppe war nie auf dem Übungsplatz. Es gab auch keine praktische Prüfung – ich musste das Radfahren im Straßenverkehr in die Verantwortung der Eltern legen.

Ebenfalls im März bekam ich meine erste Impfung, was mir im Umgang mit den vielen Kindern ein Stück mehr Sicherheit gab. Immer wieder hörte ich von Corona-Erkrankungen in verschiedenen Klassen, die Kinder meiner Klasse waren glücklicherweise nie direkt betroffen. Trotzdem machten manche aus verschiedensten Gründen von der Fernlern-Regelung Gebrauch, weswegen ich den Unterricht, den ich in der Schule abhielt, weiterhin verschriftlichen und die Kinder mit Material versorgen musste.

Irgendwann waren dann alle wieder in der Schule. Es galt Maskenpflicht und wir bekamen eine Einweisung, damit wir die Kinder in der Schule selber testen können. Es gab unterschiedliche Pausenzeiten und jede Klasse hatte ihren eigenen Pausenhofbereich. Im Lehrerzimmer herrschte zu den Pausenzeiten gähnende Leere, da alle Kolleginnen und Kollegen ihre Klassen zu den unterschiedlichen Pausenzeiten beaufsichtigen mussten. Das war sehr ungewohnt und der Austausch fehlte. Ich hatte mittlerweile nach meiner zweiten Impfung meinen vollständigen Impfschutz, wie viele andere meiner Kollegen auch.

Ein Abschiedsfest zur Freude aller

Da die Corona-Fallzahlen im Sommer deutlich sanken, konnte ich mit meinen Vierern, ihren Eltern und Geschwistern zum Glück noch ein Abschlussfest unter freiem Himmel machen. Zuvor aber musste ich ein Hygienekonzept dazu ausarbeiten, alle Erwachsenen mussten geimpft, genesen oder getestet sein. Die Zeugnisübergabe fand in kleinerem Rahmen als üblich statt, war aber deswegen nicht weniger schön.

Seit September habe ich nun eine neue Klasse 3. Fast alles läuft „normal“, nur dass wir dreimal in der Woche testen und im Unterricht Maske tragen müssen, aber auch das gehört für die allermeisten Kinder und Lehrern zur Normalität. Beim Testen gehen die Kinder mittlerweile recht selbstständig und selbstbewusst vor. Regelmäßiges Lüften des Zimmers alle 20 Minuten gehört zum Schulalltag genauso dazu wie die Jacken der Kinder am Stuhl, da es bei winterlichen Temperaturen doch recht frisch im Zimmer wird.

Keine größeren Ausfälle

Immer wieder gab es in einer Klasse Corona-Fälle, zum Glück aber bisher keine größeren Ausbrüche bei uns an der Grundschule. Klassen mit Corona werden in Kohorte geführt, das heißt, sie haben andere Pausenzeiten und es darf Sport nur kontaktlos und im Freien stattfinden. Außerdem gibt es nun auch in jedem Zimmer ein CO2-Messgerät, das bei optimaler Luft grün gefärbt ist und sich bei schlechterer Raumluft zu gelb-orange-rot verfärbt und zum Stoßlüften ermahnt.

Ich könnte ganze Bücher schreiben über Corona und Schule. Persönlich bin froh um jeden einzelnen Tag, an dem ich mit allen Kindern in der Schule arbeiten kann.