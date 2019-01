Wie die drei Investoren inzwischen zum Stadthallenareal stehen

Sowohl die Krause-Gruppe aus Bayreuth als auch die Wolff-Gruppe aus Stuttgart und das Unternehmen PMG, Gesellschaft für Immobilien aus Spaichingen, zeigen weiter Interesse, auf dem Riedlinger Stadthallenareal für den Handelsbereich zu investieren. Dies haben sie schriftlich bei der Stadtverwaltung hinterlegt und auf SZ-Anfrage bestätigt. Allerdings fehlen ihnen die städtebaulichen Vorgaben, die sie für ein Angebot benötigen. Und die Krause-Gruppe ist bei der Realisierung der „kleinen Lösung“ – die ebenfalls einen Investor vorsieht – raus, die beiden anderen sehen ihr Engagement in diesem Falle kritisch.

Drei Investorengruppen haben vor gut einem Jahr ihre Entwürfe für die Umgestaltung des Stadthallenareals vorgestellt – auf Basis der von der Verwaltung und der CDU-Fraktion favorisierten großen Lösung. Seither hat sich aber in der Diskussion viel getan: Die Ratsmehrheit hat sich für eine andere Vorgehensweise entschieden und lehnt einen Lebensmittler-Vollsortimenter ab. Zudem hieß es immer wieder, dass von der Verwaltung eine Entscheidung zugunsten der Krause-Gruppe bereits gefallen sei – was Bürgermeister Schafft wiederum bestreitet.

Krause-Gruppe

Wie stehen also die drei Investorengruppen inzwischen zu Riedlingen? Alle drei Investoren haben grundsätzlich weiterhin Interesse am Standort – das haben sie schriftlich oder mündlich bestätigt. Die Krause-Gruppe hat sich allerdings auf die große Lösung festgelegt. „Die große Lösung ist aus meiner Sicht die optimale Lösung“, schreibt Uwe Reinhard, Niederlassungsleiter Baden-Württemberg der Standort- und Projektentwicklung von Krause. Die Argumente dafür seien in der Infobroschüre dargelegt. Sollte allerdings die „kleine Lösung“ kommen, ist Krause raus: „Ich habe gegenüber der Stadt erklärt, dass die Firmengruppe Krause an der kleinen Lösung mit dem solitären Neubau eines Drogeriemarktes nicht interessiert ist“, so Reinhard.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien derzeit ideal, um ein Projekt wie in Riedlingen zu realisieren, sagt Reinhard. Aktuell bestehe das Interesse der Handelsketten, um den Standort Riedlingen zu belegen. „Unsere Kalkulation geht davon aus, dass eine Entscheidung für dieses Projekt in der ersten Jahreshälfte 2019 getroffen wird“, so Reinhardt.

Wolff-Gruppe

Die Wolff-Gruppe hält nach wie vor ein Gesamtkonzept für das Stadthallen- und das Schwarzachareal für am sinnvollsten. „Dennoch werden wir uns auch bei einer Entscheidung für die ,große Lösung/Verwaltungskonzept’ nach wie vor als Investor am weiteren Prozess beteiligen“, so die Wolff-Gruppe in einer Stellungnahme. Bei der Entscheidung für eine „kleine Lösung“ bleibt die Wolff-Gruppe zurückhaltender: „Das Konzept ,kleine Lösung/Neue Mitte’ wird aus verschiedenen Gründen (unter anderem fehlendes städtebauliches Konzept, Erhalt der bestehenden Stadthalle – Lage, Sanierungs- und Betriebskostenfragestellung, Parkraumplanung) kritisch gesehen.“

Voraussetzung für ein Engagement ist für die Wolff-Gruppe, dass von der Stadt klare Rahmenbedingungen definiert werden, „die dem Konzept jedes Investors, der sich für eine Angebotsabgabe entscheidet, zugrunde liegen müssen“. Als einige der Voraussetzungen sieht sie etwa ein Bodengutachten, eine klare Definition der auf dem Areal geforderten Nutzungen sowie eine klare Definition der Erschließung (Straßenraum/Warenwirtschaftskonzept); Grundlagen/Anforderung der Viehzentrale an die Entwicklung (Lärmschutz, angrenzende Nutzungen und Flächenbedarf); Aussagen zum Thema Bewirtschaftungskonzept sowie genaue Informationen/Definition des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens. Bis Ende 2019 müssen aus Sicht der Wolff-Gruppe die Beschlüsse und damit die Rahmenbedingungen vorliegen.

PMG

Auch Helmut Teuber, Geschäftsführer der Gesellschaft PMG, fordert diese Rahmenbedingungen für ein weiteres Engagement in Riedlingen ein. Er nennt als Punkte die Flächengröße, Erschließung, Sichtbarkeit von vorne oder der geplante Handelsmix. Wenn elementare Zahlen und Fakten da sind, ist er weiter interessiert. Dabei favorisiert er ebenfalls die große Lösung: „Dann hat das Grundstück wieder Stärke und Frequenz“, so Teuber. Allerdings schließt er ein Engagement bei einer „kleinen Lösung nicht aus“: Wenn die Betreiber – etwa der Drogeriemarkt Müller – dies signalisieren, dann schon, so Teuber. „Die große Lebensmittellösung ist eine Frage des Konzepts, die kleine Lösung eine Frage des Grundstückspreises“, sagt er. Sobald die Rahmenbedingungen vorliegen, könne er auch bei den Händlern die aktuellen Zahlen (Wirtschaftlichkeit pro Quadratmeter) abfragen, die Voraussetzung für ein Angebot seien.

Dass ein neuer Lebensmittelmarkt einen anderen in Riedlingen verdrängt – diese Einschätzung teilt der Investor nicht. „Die Marktverhältnisse sind vorhanden, dass ein Markt sich halten kann.“ Aber es könne natürlich zu Verschiebungen kommen. Und Lebensmittel-Unternehmen, die sich dafür entscheiden, hätten den Markt gut erkundet, bevor sie Mitarbeiter einstellen und einen Standort eröffnen, glaubt Teuber. Der PMG-Geschäftsführer geht davon aus, dass frühestens 2021 oder 2022 die jetzt diskutierten Konzepte umgesetzt sein können.