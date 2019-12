Wie Bethlehem in die gute Stube kam

In der Nachbarschaft Riedlingens lebte ein Pfarrer, der durch seine Liedtexte bis heute in bester Erinnerung blieb. Zwar wissen eher wenige Personen, die seine Lieder singen, den Namen des Autors, aber sie kennen die Verse. „Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all“ lautet das eine und „Christus ist erstanden“ das zweite Lied, das Katholiken durch ihr Leben begleitet. Der Name des Pfarrers ist Christoph von Schmid (1768-1854) und der Ort heißt Oberstadion. Das Osterlied stammt aus dem Jahre 1807, das Weihnachtslied aus dem Jahre 1798. Letzteres veröffentlichte er in seiner Schrift „Blüthen, dem blühenden Alther gewidmet“. Der Pfarrer wirkte von 1816 bis 1827 in der Gemeinde im heutigen Alb-Donau-Kreis.

Die Entstehung des Weihnachtsliedes fiel in eine Zeit, in der „alle solche Vorstellungen in Kirchen untersagt [waren], welche eine Art Theatralischer Form annehmen wie z.B. die Krippe zur Weihnachtszeit, die Hl. Gräber, Himmelfahrtszeremonie etc. sowie alle Art von Verkleidungen bei Gottesdiensten, indem dadurch roh sinnliche Begriffe im Volke erzeugt und ernährt werden“. Dieser Erlass Kaiser Josephs II. fiel zusammen mit der Aufhebung von rund 700 Klöstern in seinem Herrschaftsbereich. In der Bevölkerung wurde das Krippenverbot sehr widerwillig aufgenommen, was schließlich dazu führte, dass Kaiser Leopold II. schon 1790 eine Lockerung des Verbots anordnete und Kaiser Franz II. es 1804 schließlich ganz zurücknahm. In diesem Zeitraum waren jedoch schon zahlreiche Krippen aus den aufgelösten Klöstern zerstört oder verschwunden, sofern sie nicht in Adels- oder Bürgerhäusern oder auf irgendwelchen Dachböden einen Platz gefunden hatten. Allerdings ließen sich aus den gotischen Flügelaltären die Szenen um die Geburt oder Anbetung Jesus nicht herauslösen und blieben so – trotz Verboten – der Bevölkerung erhalten. Auch deshalb werden diese Darstellungen als Ursprung der Hauskrippen angesehen.

Bis heute hat die Weihnachtskrippe nichts an ihrer Faszination verloren. Krippenausstellungen lösen regelrechte „Wallfahrten“, die damals auch nur sehr eingeschränkt zugelassen waren, aus und begeistern die Betrachter. Das Leben Jesu in verschiedensten Ausprägungen nachgestellt zu präsentieren ist fast grenzenlos. Weit über einhundert Bezeichnungen nennen die Speziallexika für Krippenformen. Natürlich hatten die Krippendarstellungen während des 18. Jahrhunderts einen besonderen Höhepunkt, was man eben in den Krippenmuseen inzwischen ganzjährig bewundern kann.

„Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt.“ (Lk 2, 11-12). Krippe kommt von „krippa“ und bedeutet „Flechtwerk, Geflochtenes“, die Vorrichtung im Stall zur Fütterung der Haustiere. Doch diese Deutung war natürlich zu bescheiden, um der ganzen Thematik gerecht zu werden. Es entwickelten sich je nach Region, Landschaft oder auch Sprachgebiet eigene Formen heraus. Zu unterscheiden sind drei Hauptgruppen in der die Geburt Jesu umgebenden Darstellung: Das Geschehen wird in die heimische Landschaft und Umgebung geholt, in das Dorf, in die Stadt oder in die Waldhöhle in Anlehnung an die

Geburtsgrotte in Bethlehem. Die Geburt Jesu und alles, was damit zusammenhängt, wird in eine fantastische orientalische Gegend verlegt. Beliebt waren und sind auch Ruinenkrippen als Symbol für den Verfall der Welt. Jesus bringt neues Leben in die Ruinen, in ein neues Haus. In Kastenkrippen wurde das Leben Jesu von der Geburt bis zur Auferstehung nachgestellt. Alle wichtigen Szenen aus den Evangelien wurden umgesetzt und bildlich dargestellt.

Krippe und Kreuz

Um auf Christoph von Schmid zurückzukommen ist von den acht Liedstrophen „Ihr Kinderlein kommet“ seine fünfte besonders wichtig:

0 betet: Du liebes, du göttliches Kind, was leidest du alles für unsere Sünd! Ach hier in der Krippe schon Armut und Not, am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod.

Befremdlich, in der Weihnachtsfestesstimmung vom bitteren Tod zu singen! Krippe und Kreuz gehören zusammen. Sie sind Anfang und Ende des irdischen Lebensweges von Jesus Christus, in dem Gott Mensch geworden ist. Dieser Glaubenssatz war all die Jahrhunderte bis heute auch in der Kunst ein zentrales Thema. Rogier van der Weyden malte 1455 den Dreikönigsaltar als Triptychon (Alte Pinakothek in München). Über der Anbetungsszene mit Maria, dem Jesuskind und König Kaspar hängt an der Wand ein Kruzifix. Der Lebensweg des göttlichen Kindes wird angedeutet. Das gekreuzigte Kind ist in vielfacher Hinsicht Thema zahlreicher Darstellungen in jeder Kunstrichtung seit dem 15. Jahrhundert bis Ende des 19. Jahrhunderts. Dazu gehört auch die Textfassung Paul Gerhardts (1607-1676) seines Liedes „Ich steh an deiner Krippen hier“:

Wann oft mein Herz im Leibe weint, und keinen Trost kan finden, da ruft mirs zu: Ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was traurest du, mein Fleisch und Pein, du sollt ja guter Dinge seyn, ich zahle deine Schulden.

Die Zusagen dieser beiden Weihnachtslieder geben Hoffnung und lassen Freude aufkommen beim Betrachten der bildhaft-figürlichen Darstellung des Geschehens um die Geburt Christi, ob in der kleinen Hauskrippe oder in der großen musealen, in vielen Szenen präsentierten Panoramadarstellung.

Die heute gesungene Melodie zum Text „Ihr Kinderlein kommet“ stammt von dem Lüneburger Komponisten Johann Abraham Peter Schulz und wurde von dem Gütersloher Volksschullehrer und Organisten Friedrich Hermann Eickhoff (1807–1886) dem Gedicht unterlegt (BC HkBl. 2019/2). Den Text von Paul Gerhardt (1653) vertonte Johann Sebastian Bach (1736). Beide Lieder sind sowohl im Evangelischen Kirchengesangbuch sowie im katholischen Gotteslob enthalten. Sie schaffen Ökumene! Bleibt dennoch die Frage, ob die Texte beider Lieder heute noch im Gedächtnis wären, würde es die Melodie dazu nicht geben?