West-östliche Fotoschau

Die Kurdin Laila Abdulalizadeh hat vor ihrer Flucht nach Deutschland im Iran gelebt und dort 15 Jahre als Fotografin im Studio ihrer Schwester gearbeitet. Inzwischen ist sie in Altheim zu Hause und geht weiterhin ihrer Leidenschaft nach, Motive mit der Kamera einzufangen. Sie fand Aufnahme bei den Fotofreunden, die ihr wertvolle Anregungen zu Motiv und Ausdruck geben und bei denen sie schon mehrmals das „Foto des Monats“ lieferte. Jetzt schenkt die Riedlinger Galeristin Ricki Scopes der jungen Frau Gelegenheit, eine Auswahl ihrer Fotos in ihrer Galerie am Weibermarkt in Riedlingen zu zeigen.

„West-östlicher Divan“ hat die 36-Jährige die Präsentation überschrieben, stellt sie doch Fotos aus dem Iran jenen aus Deutschland gegenüber: Gebäude in Isbaran solchen in Riedlingen, aber auch das Brandenburger Tor in Berlin, die Shiraz-Moschee in Abiane. Sie hat Hochzeitsfotos ausgewählt, wie sie im Iran geschätzt werden, Kinder hier wie dort, Tiere in Altheim, dazu interessant arrangierte Stillleben: Gläser, Rosenblüten, Löffel und Gabel.

Bevorzugt widmet sie sich der Architektur, hat seit ihrem Aufenthalt in Deutschland jede Chance wahrgenommen, auf Entdeckungstour zu gehen, um historische Gebäude wie moderne gleichermaßen abzulichten. Auch zusammen mit den Fotofreunden hat sie sich auf Foto-Exkursion begeben. Darüber hinaus halfen sie ihr, ihre künstlerische Ader aufzuspüren. Beweis dafür legen Makro-Aufnahmen mit außergewöhnlichen Details ab.

Die Fotofreunde Riedlingen standen ihr auch bei der Vorbereitung der Ausstellung zur Seite. Mit Dr. Carola Scholz wird eines ihrer Mitglieder bei der Vernissage am Freitag, 12. Juli, 18 Uhr, eine Einführung geben. Orientalische Musik lassen Bernd Geisler und Freunde dazu erklingen.