Tipps und Tricks: Das hilft gegen Wespen

Kaum stehen Apfelsaftschorle, Zwetschgenkuchen oder Eis auf dem Tisch im Biergarten oder zu Hause auf Balkon und Terrasse gesellen sich ungebetene Gäste dazu. Wespen werden davon magisch angezogen und viele Menschen reagieren auf sie höchst hektisch, aus Angst gestochen zu werden. Allerdings ist wildes Fuchteln oder nach den Tieren schlagen, nicht das richtige Mittel. Ruhe bewahren, beim Essen und Trinken Vorsicht walten lassen und Speisen und Getränke abdecken, raten die Naturschutzverbände. Oder man macht es wie Familie Roth aus Unlingen, die ein riesiges Wespennest in ihrer Gartenlaube hat. Die Ecke des Gartens muss diesen Sommer gemieden werden.

Zwei Wespenarten sind aggressiv

Man könnte glauben, dass es in diesem Jahr besonders schlimm ist mit den Wespen. Kaum bringt die Bedienung die Getränke, sind sie da. Nach wie vor halten viele Menschen Wespen und Hornissen für gefährlich. Dabei sind es lediglich zwei von acht in Deutschland heimischen Wespenarten, die für den schlechten Ruft des Insekts sorgen – nämlich die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe, die nicht nur süße Limo lieben, sondern auch auf Salat oder Wurst abfahren.

Aufklärung sei dringend notwendig, denn kaum eine Tiergruppe rufe so heftige Reaktionen hervor wie diese unter dem wissenschaftlichen Begriff Hautflügler zusammengefassten Insekten. „Die Tatsache, dass nur wenige Menschen mit der Lebensweise von Wespen oder Hornissen vertraut sind, hat zur Bildung von Mythen und Vorurteilen beigetragen“, erklärt Expertin Melanie von Orlow auf der Homepage des Nabu-Bundesverbands.

Geschützte Arten

Wer nach den Wespen schlägt, macht sie aggressiv und wer sie tot schlägt, macht sich strafbar, denn die Deutsche Wespe und die Gemeinde Wespe gehören zu den geschützten Arten. Und auch der BUND weist darauf hin, dass Wespen und Hornissen für den Mensch nicht gefährlich seien. Die Ausnahme seien Allergiker.

Zu denen gehört Brunhilde Roth aus Unlingen. Und ausgerechnet bei ihr im Garten, in einer Laube, hat sich eine ganze Wespenkolonie niedergelassen. Vor 14 Tagen habe sie in das Häuschen hineingeschaut, da sei noch alles in Ordnung gewesen. „Allerdings habe ich nicht an die Decke geguckt“, sagt die Unlingerin. Am Mittwochmorgen entdeckte ihr Ehemann dort oben ein riesiges Nest. „Ich habe die Tür aufgemacht und bin gleich rückwärts wieder raus“, sagt Alfred Roth. Die Tiere seien sofort auf ihn losgegangen. Das Nest habe die Form einer großen Erdbeere und sei etwa 50 mal 50 Zentimeter groß. In diesem Sommer werden Roths ihre Gartenlaube nicht nutzen und lieber auf der Terrasse in 20 Metern Entfernung sitzen. Damit die Wespen dort den Geburtstagskaffee von Alfred Roth nicht stören, gibt es jede Menge Tipps, wie man sich vor Wespen schützt.

Vorsicht walten lassen

Als Sofortmaßnahme am Tisch hilft, Essen und Gläser abzudecken – entweder mit einer Haube oder einem Bierdeckel. Auch ist es ratsam, beim Essen und Trinken aufmerksam zu sein. Wichtig sei, nicht nach den Wespen zu schlagen und sie auch nicht anzupusten. Und wer, wie Roths in Unlingen, ein Nest hat, sollte dieses, wenn die Wespen im Herbst ausgezogen sind, nicht entfernen. Denn Wespen verwenden ihre Nester kein zweites Mal und so ist das alte Nest ein Schutz vor einem Neubau.

Im Internet gibt es jeden Menge Tipps und Tricks, wie man sich vor den Tieren schützt. Eine Sprühflasche, mit Wasser gefüllt, gaukelt den Wespen Regen vor. Und den sollen sie anscheinend nicht mögen. Ein leichter Sprühnebel über die Kaffeetafel gesprüht, schadet dem Kuchen nicht, erfrischt die Gäste ein wenig und hält die Tiere vielleicht fern.

Kein Parfüm und lieber weiße Kleidung

Geruch von Basilikum und Knoblauch sollen Wespen anscheinend auch nicht leiden können. Ätherische Öle wie Citronella, Nelken- oder Teebaumöl werden als Deko für den Gartentisch empfohlen, ebenso Zitronenscheiben gespickt mit Nelken oder brennende Räucherstäbchen. Ein Tipp ist, Kaffeepulver anzuzünden. Das stinkt allerdings ziemlich und könnte auch die Gäste von der Kaffeetafel vertreiben. Selbst Kleidung soll etwas damit zu tun haben, dass Wespen manche Menschen anziehender finden als andere. Lieber weiß als bunt kleiden und möglichst auch auf Parfüm verzichten, sind weitere Ratschläge.

Wenn nicht alle Tische im Biergarten besetzt sind, kann ein Tellerchen mit Obst – anscheinend sollen Weintrauben am besten geeignet sein – in einiger Entfernung aufgestellt werden. Das soll die ungebetenen Gäste ebenfalls abhalten.

Kaffeetafel ins Haus verlegen

Und sollte jemand tatsächlich gestochen worden sein, hilft sofort eine halbe Zwiebel auf die Stichstelle zu drücken. Das lindere den Schmerz und die Schwellung, wird im Internet empfohlen. Und wer sich den ganzen Stress mit den Wespen nicht antun möchte, verlegt die Kaffeetafel einfach ins Haus. Ab Ende August sind die meisten verschwunden.