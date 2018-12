Wertschätzung pflegen

Erfrischend humorvoll war der Vortrag von Dr. Beate Weingardt beim Frauenfrühstück in Riedlingen. Doch lag in der verbreiteten Heiterkeit viel Tiefsinniges und Nachdenkenswertes. Man konnte sich bestätigt fühlen und/oder erfuhr, wo Veränderungsbedarf besteht, an sich und an anderen. Schließlich lautete der Titel der Veranstaltung am Samstag im Johannes Zwick-Haus: „Wenn nicht ich für mich bin, wer dann?“ Monika Knoll von der freien christlichen Gemeinde in Riedlingen hatte nach vielen Jahren des Verzichts dieses Treffen der Frauen angeregt und war bei Pfarrerin Anne Mielitz auf offene Ohren gestoßen und auf die von rund 100 Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Konfessionen auch. Sie fanden an ihrem Platz ein Kärtchen vor: „Mir geht ein Licht auf“. Symbolisch gesehen, geschah dies möglicherweise bei der einen oder anderen Teilnehmerin. Schließlich hieß die Unterzeile: „Sich selbst wahrnehmen und annehmen“.

Der Druck auf die Frauen werde der sozialen Medien wegen und des damit verbundenen ständigen Vergleichs immer größer, stellte Dr. Weingardt eingangs fest. So verschärfe sich das Problem, „weil wir nicht den Idealen entsprechen“ und die Auseinandersetzung damit sei wichtiger als vor 20 Jahren.

In vier Punkte hatte die promovierte Theologin und Diplompsychologin ihren Vortrag aufgegliedert, beginnend mit dem Jesus-Zitat: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, um sofort festzustellen, dass dies nicht möglich sei ohne die Liebe zu sich selber. „Wenn ich zu mir selber kein gutes Verhältnis habe, kann ich es auch nicht zu anderen haben“. Anhand einer Balkenwaage machte sie deutlich, wie wichtig es ist, die beiden Schalen auszutarieren und das Gleichgewicht zu finden zwischen der Sorge um sich selber und jener für einem nahe stehende Menschen. „Wenn ich für andere da sein will, muss ich auch für mich da sein“, betonte sie und führte dazu als Beispiel die aufopfernde Pflege kranker Angehöriger an. In Ausnahmefällen müsse dies im Vordergrund stehen, „aber nicht auf Dauer“, plädierte sie für Ausgewogenheit.

„Gefühle kann man nicht befehlen“, hielt sie fest, weshalb in dem Gebot „liebe deinen Nächsten“ etwas anderes gemeint sei: eine Haltung gegenüber dem anderen, Achtung, Wertschätzung. Dafür müsse man sich Tag für Tag entscheiden. Liebe bedeute auch, das eine oder andere abzuschlagen, Grenzen zu ziehen. Liebesbeweise dürften nicht zur Erpressung führen.

Doch warum falle diese „Selbstliebe“ einem so schwer. Sie müsse das Annehmen von Fehlern einschließen. Selbstwertgefühl werde in der Kindheit angelegt, gab sie den Frauen mit auf den Weg. Wer mit Mangelernährung an Wertschätzung aufwachse, lasse sich leicht aus der Balance bringen. „Ich hatte die Gelegenheit, darüber nachzudenken“, betonte sie und räumte gleichzeitig ein, dass es ihr in der Erziehung ihrer Tochter dennoch nicht gelungen sei, denn es sei schwer, das Kritisieren zu verlernen. Auch eine gute Beziehung lebe von Wertschätzung. „Wir alle brauchen Worte der Anerkennung“. Keinen Hehl machte sie aus ihrer Einstellung, dass es nicht gut sei, Kinder zu Betreuung „weg zu geben“ und sie in Richtung Abitur schulisch unter Druck zu setzen. „Ein guter Handwerker ist wertvoller denn je“. Sie begrüßte es, dass man Kinder heute ernster nehme und respektiere, doch das dürfe keine Einbahnstraße sein, auch die Erwachsenen verdienten Respekt.

Lebhaft war der Austausch zwischen den Frauen, als die Referentin dazu aufforderte, der Nachbarin eine der eigenen Stärken zu nennen. Denn zu den fünf Facetten der Selbstliebe gehöre es, um sie zu wissen. Ihre Empfehlung an die Frauen: Jede Beziehung außerhalb der Familie zu pflegen, bei der man sich Wert geschätzt fühle. Während man bei der Familie in Schubladen gesteckt würde, begegne man sich hier vorurteilsfrei. Eine gute Beziehung sei gut für das Selbstwertgefühl, machte sie Mut zur Freundschaft, aber auch dazu, sich unabhängig von der Meinung anderer Leute zu machen.

Selbstliebe bedeute auch, es nicht allen recht machen zu wollen, was einher gehen könne mit Enttäuschungen. Die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen, führe zu mehr Lebensqualität. Sich Schuld und Versagen zuzugestehen und zu verzeihen, nannte sie eine weitere Facette zur Selbstliebe, um auf den Punkt zu kommen: „Wie hilft der Glaube?“: sich immer wieder mit sich selber und dem Leben zu versöhnen, Wertschätzung sich und anderen zukommen zu lassen, was Glück und Motivation bedeute. Wertschätzung koste Kraft. Die Kraftquelle sei die Verbundenheit mit Gott. Und so gehöre zu einem glückenden Leben die Liebe zu ihm, zum Nächsten, aber auch zu sich selber.

Begeisterten Applaus gab es nicht nur für die Referentin, sondern auch für die beiden jungen Musiker Nora Fisel an der Querflöte und Tim Seifried am Cello, Schüler der Conrad Graf-Musikschule bei Lisa Keaton-Sommer und Mikhail Antipov und nicht zuletzt für das Männer-Quintett in der Küche mit Martin Wiegand an der Spitze und Pfarrer Theo Mielitz mit der Schürze. Die Männer hatten das köstliche Frühstücks-Büffet vorbereitet und übernahmen auch den Spüldienst.

Mit einem Segensgebet schloss Monika Knoll das Frauenfrühstück, das zur Fortsetzung ermunterte.