Werner Blank ist nun Ehrensenator

Der Riedlinger Werner Blank war über viele Jahre Hochschulrat der SRH Fernhochschule Riedlingen und auch stellvertretender Vorsitzender. Zudem hat er die Entwicklung der Hochschule in Riedlingen über viele Jahre aktiv gefördert. Dieses Engagement ist nun gewürdigt worden: Im Rahmen der Absolventenfeier in Stuttgart ist Werner Blank die Ehrensenator-Würde verliehen worden.

„Die Würde eines Ehrensenators kann Persönlichkeiten verliehen werden, die in der Regel das 50. Lebensjahr vollendet haben und die Entwicklung der Hochschule wiederholt oder anhaltend in besonderer Weise gefördert haben sowie erwarten lassen, dass sie sich auch künftig für die Entwicklung der Hochschule nachhaltige einsetzen“, heißt es zu den Anforderungen in der Ehrenordnung der Hochschule.

Diese Anforderungen hat Werner Blank in den Augen der Hochschul-Verantwortlichen erfüllt, wie auch Rektor Prof. Ottmar Schneck betont. „Während seiner langjährigen Tätigkeit im Hochschulrat war Herr Blank für die Hochschule stets in Produkt- und Strategiefragen ein wertvoller Ratgeber. Bei seinen Bemühungen hat er auch immer den Fokus auf sein Riedlingen gelegt und mit dazu beigetragen, dass die Hochschule in Riedlingen bleibt. Ich freue mich Werner Blank zu diesem Ehrentitel gratulieren zu dürfen“, so der Rektor.

Von 2008 bis 2017 war der Riedlinger Unternehmer Mitglied im Hochschulrat und seit jeher auch dessen stellvertretender Vorsitzender. Von 2016 bis 2017 war er zudem dessen Vorsitzender in der Übergangszeit nach dem Weggang der damaligen Rektorin Prof. Julia Sander. In seinen Funktionen hat er die Entwicklung der Hochschule mitgestaltet und in dieser Zeit viele Impulse und Anregungen für die Hochschule gegeben, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem ist er jährlicher Sponsor eines Preises für das innovativste Thema der Abschlussarbeiten an der Hochschule.

Werner Blank zeigte sich überrascht und dankbar über die Ehrung, die ihm im Rahmen des „Dies academicus“ im Beisein von Professoren und Absolventen der Hochschule von Prof. Ottmar Schneck überreicht wurde.