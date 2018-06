Werke von Robert Schumann stehen auf dem Programm

Im Oktober 2016 begeisterte Harald Streicher im Refektorium des Kapuzinerklosters in Riedlingen mit Werken von Edvard Grieg und Claude Debussy. Am Samstag, 30. Juni, 18 Uhr, konzertiert er dort zum zweiten Mal zugunsten der Conrad Graf-Musikschule und stellt mit seinem Programm „Fantasie“ Werke Robert Schumanns in den Mittelpunkt und bringt dabei den Sauter-Flügel zum Klingen, der dank einer großen Spenden-Aktion in den Jahren 2010 und 2011 für die Musikschule erworben werden konnte.

Auf dem Programm stehen die Arabeske in C-Dur Op. 18, acht Fantasien der Kreisleriana Opus 16, das Blumenstück in Des-Dur Op. 19 und die Fantasie in C-Dur, Op. 17.

Harald Streicher begann im Alter von elf Jahren mit dem Klavierunterricht und erklärt, dass er „seitdem von meinem Instrument begeistert“ ist. Neben seinen vielfältigen Aufgaben an der Musikschule Herrenberg als Musikpädagoge und Klavierlehrer konzertiert er regelmäßig mit seinem „ensemble a monte“, verschiedenen Kammermusikpartnern und spielt Solo-Programme, wie am 30. Juni im Kapuzinerkloster.

Aus Herrenberg nach Riedlingen

Die Verbindung zu Riedlingen besteht durch seinen Bruder Albrecht Streicher, der an der Conrad Graf-Musikschule in Riedlingen Trompete unterrichtet und ihn den langen Weg von Herrenberg in die Donaustadt unternehmen lässt, um einerseits den Musikliebhabern schöne Stunden zu bereiten und andererseits die Conrad Graf-Musikschule zu unterstützen.

Dies können die Besucher mit einer Spende tun, denn der Eintritt zu dem Konzert ist frei.