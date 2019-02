Wer fehlt noch? „Der Gole“

An diesem Morgen sind die Narren beim Fasnetsunterricht in der St. Gerhard-Schule deutlich in der Mehrheit – doch die Schüler lassen sich dadurch nicht einschüchtern und geben tapfer Antwort. Wer denn noch fehlt, wollen die Hästräger der Narrenzunft Gole noch wissen: Na klar, „der Gole“ ruft ihnen ein Schüler entgegen.

Unterricht ist Unterricht, das heißt: Am Ende sollen die Schüler mehr wissen als vorher. Das gilt auch für diesen Mittwochmorgen bei den Dritt- und Viertklässlern der Förderschule. Und doch ist alles anders. Denn an diesem Tag steht nicht nur ein Lehrer vorne an der Tafel, rund 20 „Lehrer“ haben sich im Klassenzimmer versammelt – in Häsern, zu Beginn noch mit ihren Masken auf dem Kopf. Und die Schellen der Boppele sorgen für die richtigen Begleitmusik.

Ralph Grünacher und Jürgen Blasey gestalten diesen etwas anderen Unterricht. Grünacher stellt zunächst die verschiedenen Masken vor. Die Kupfernäs als älteste Maske Riedlingens; die Boppele, als größte Gruppe, das Doppelgesicht, den Löwen und dann noch diese grimmig dreinblickenden Gestalten. Wer das denn sei, will Grünacher wissen: „Die Bodyguards des Gole“, sagt einer – und hat es gleich erfasst. Auch wenn sie im richtigen Riedlinger Fasnet-Leben Gole-Begleiter heißen. Aber die Aufgabe bleibt: Sie sind für die Sicherheit der drei Gole verantwortlich.

Aber ganz ohne eigene Arbeit geht es denn doch nicht. In einem eigens gefertigten Büchlein dürfen die Schüler die verschiedenen Masken anmalen, dürfen Lückentexte ausfüllen und Texte ergänzen. Wo Fragen offen sind, stehen die Zunftmitglieder zur Seite und helfen, wo es nötig ist. Nicht nur jüngere Leute finden sich da zusammen, auch Lissy Mayer war dieses Jahr wieder beim Fastnetsunterricht mit dabei. Und das mit 80 Jahren. Die Kinder seien immer wieder überrascht, dass auch Ältere hinter der Maske stecken, erzählt sie.

Aber wieso wird Fasnet überhaupt gefeiert?, fragt Jürgen Blasey – und hat gleich selbst ein paar Antworten parat: Zum Beispiel weil es Spaß macht. „Macht Fasnet Spaß?“, fragt er erst mal – was mit einem klaren „Ja“ beantworte wird. Aber Blasey macht auch deutlich, wo die Grenzen sind: „Allen zur Freud, niemand zum Leid“, zitiert er eine alte Narrenweisheit.

Ein anderer Grund warum Fasnet gefeiert wird – die Tradition. Blasey schilderte den Kindern, wie sich die Fasnet, der Fasching oder der Karneval überhaupt entwickelt haben. Das hängt, darauf hat sich die Wissenschaft inzwischen verständigt, mit der Fastenzeit vor Ostern zusammen. Fastnacht – damit sei eigentlich der Vortag der Fastenzeit gemeint gewesen. Weil in der 40-tägigen Fastenzeit kein Fleisch, keine Butter, kein Schmalz, keine Wurst... gegessen werden durfte, mussten bis zum Dienstag vor Aschermittwoch alle Vorräte aufgegessen werden.

Mit der Zeit wurde diese Phase, in der die Reste geschlemmt wurden, auf mehrere Tage ausgedehnt. Dann wurde gemeinsam gegessen, wurde gemeinsam gefeiert. Bis einer irgendwann auf die Idee kam, dass man sich auch verkleiden könnte... So habe sich die Fastnacht entwickelt, so Blasey.

Diese Wurzeln reichen bis weit ins Mittelalter, doch die Narrenzünfte wurden erst viel später gegründet. In Riedlingen war dies vor 154 Jahren der Fall. Die Masken sind älter. Die Kupfernäs ist bereits 250 Jahre alt und der Löwe sowie die Gelbsucht feierten 2018 ihren 200. Geburtstag. Der alte Gole und der neue Gole folgten danach. Die Boppele wurden 1930 gegründet.

Unterhaltsam haben die Narren den künftigen Nachwuchs unterrichtet. Und auch geübt haben sie schon. Was? „Raus mit dem Gole“, das am Mittwochabend anstand, wurde lauthals geschrien. Denn der darf in der Riedlinger Fasnet nun wirklich nicht fehlen.