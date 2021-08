Wer bietet mehr? Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten

Wer hat schon einmal an einer richtigen Auktion teilgenommen? Beim Briefmarkenferienprogramm der Jungen Briefmarkenfreunde Riedlingen durften 15 Kinder diese Erfahrung machen.

Mit einem kurzen Einführungsspiel mit den Begriffen Briefkasten, Briefträger, Briefmarke und Poststempel wurde in den Briefmarkennachmittag eingeführt. Die angehenden Philatelisten (Anmerkung: Fachbegriff für Briefmarken- oder Postgeschichtsexperten) gingen anschließend auf „Schatzsuche“ in den bereitstehenden Briefmarkenkisten. Schnell war ein Ausstellungsthema gefunden, zu dem dann passende Briefmarken gesucht wurden. Mit lauwarmem Wasser wurden die Marken vom Papier abgelöst und zum Trocknen abgelegt.

Bunte Bilder und viele Themen

Mit Unterstützung von Eva Haggenmüller, einer erfahrenen Jungsammlerin, und Jürgen Berger wurden Ausstellungsblätter zu den ausgesuchten Motiven gestaltet. Die Ferienprogrammteilnehmer entschieden sich unter anderem für die Themen Blumen, Tiere, Länder, Persönlichkeiten, Auto, Schiffe, Natur, Gebäude und Ritter. Auch bunte Bilder durchmischt mit Briefmarken sowie eigens erfundene Geschichten, die mit Briefmarken illustriert wurden, entstanden an diesem Nachmittag.

Ihr Wissen über Briefmarken konnten sich die Kinder und Jugendlichen an drei Stationen erweitern. Bei Gerhart Aue konnten die Markenunterschiede mit Zähnungsschlüssel, Leuchtlampe und Wasserzeichenprüfgerät untersucht werden. Eva Haggenmüller zeigte, wie man anhand eines speziellen Briefmarkenkataloges, der alle deutschen Briefmarken enthält, den Wert einer Marke ermitteln kann. An der dritten Station wurden mit Hilfe von Postkarten aus dem Ausland, die über die Internetplattform „Postcrossing“ an die Jungen Sammler Riedlingen geschickt wurden, die Herkunftsländer gesucht und meistens auch auf Anhieb gefunden. Manuela Helfert zeigte auf einer Weltkarte den Postweg der Karten, die aus allen Teilen der Welt den Weg nach Riedlingen gefunden hatten.

Sportlicher Hindernislauf

Spaß und Spiel gab es beim Briefmarken-Staffellauf reichlich. Mit Pinzette sollten Briefmarken möglichst schnell eine Laufstrecke transportiert und dann dem nachfolgenden Läufer in dessen Pinzette weitergegeben werden. Die Schwierigkeit nahm von Lauf zu Lauf zu, da die Marken immer kleiner wurden.

Auch Postkarten und Briefe wurden geschrieben. Ob diese an Mama, Papa, an Gedde, Oma oder Opa geschickt wurden, entschied jeder für sich. Freundlich und kompetent zeigten Beate Schrapp und Juanita Aue, wie man die Adresse auf eine Postkarte schreibt und in welche Ecke die Marke geklebt wird.

Heiß her ging es bei der abschließenden Briefmarkenauktion. Mit Spielgeld konnten Briefmarken für die eigene Sammlung ersteigert werden. Über 30 Lose, bestehend aus Steckkarten mit Briefmarken oder Briefen, wurden zur Verfügung gestellt. Bevor alles „unter den Hammer“ kam, wurden die Lose von Christian Helfert beschrieben und anschließend von Auktionatorin Eva Haggenmüller versteigert. Wer sein Spielgeld geschickt einteilte, konnte die eine oder andere Steckkarte mit Briefmarken mehr ersteigern.