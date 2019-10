Wenni Wellsandt griff bei Vernissage zum Graphitstift

Die Ausstellung „Wenni Wellsandt – Werke“ im Kaplaneihaus ist bis 3. November freitags und samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. An Allerheiligen, 1. November, bleibt sie geschlossen. Der Künstler ist am 12. und 25. Oktober vor Ort sowie am 3. November und führt dabei gerne durch die Ausstellung.