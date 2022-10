Wenn das Laufen weh tut

Die VHS Donau-Bussen bietet am Dienstag, 18. Oktober, im Festsaal der St. Gerhard-Schule um 19 Uhr einen Vortrag an zum Thema „Die Spinalkanalstenose – wenn das Laufen Schmerzen bereitet“. Prof. Dr. med. Stephan Klessinger, Facharzt für Neurochirurgie Biberach gibt den Zuhörern einen Überblick über diese Krankheit.

Viele insbesondere ältere Patienten leiden darunter, dass beim Laufen zunehmend Schmerzen im Rücken und insbesondere in den Beinen auftreten. Der Referent erläutert die Ursachen, Symptome, die Diagnostik und die Therapiemöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag besteht laut Mitteilung der VHS die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen. Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die VHS Donau-Bussen e.V. unter Telefon 07371 / 76 91 oder per E-Mail entgegen: info@vhs-donau-bussen.de