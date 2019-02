Weltgebetstag: Kommt, alles ist bereit!

„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden die slowenischen Frauen ein zum Weltgebetstag am 1. März 2019. Ihr Gottesdienst entführt in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, Slowenien. Und er bietet Raum für alle.

Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt. In über 120 Ländern der Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit zum Mitmachen beim Weltgebetstag auf.

Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. Der Weltgebetstag ist in ihrem Land noch sehr jung. Seit 2003 gibt es ein landesweit engagiertes Vorbereitungs-Team.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Am 1. März werden allein in Deutschland hunderttausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist noch Platz.

Nach dem Gottesdienst wird noch eingeladen zu Begegnungen und Gesprächen und kulinarischen Spezialitäten aus Slowenien.

Termine aus der Region

Alleshausen - Freitag, 1. März, 19 Uhr in der Blasiuskapelle in Alleshausen, anschließend wird im Rathaus ein Diavortrag über das Land stattfinden, dazu wird Gebäck und Tee gereicht

Bad Buchau - Freitag, 8. März, 19 Uhr im Bischof-Sproll-Haus

Dürmentingen - Freitag, 8. März, 19 Uhr im Johannessaal

Ertingen - Freitag, 1. März, 19 Uhr, im Gerhard-Berner-Haus

Göffingen - Freitag, 8. März, 19 Uhr in der Kirche

Grüningen - Freitag, 1. März, 19 Uhr im Pfarrhaus

Seelsorgeeinheit Langenenslingen - Freitag, 1. März, 18.30 Uhr im Bürgersaal, anschließend gemütliches Beisammensein mit landestypischen Spezialitäten

Offingen - Freitag, 8. März, 19.30 Uhr in der Ortskapelle, anschließend Ringpaschen im Gasthaus Adler

Riedlingen - Freitag, 1. März, 19 Uhr im ev. Gemeindehaus

Unlingen Freitag, 8. März, 15 Uhr im Jugendraum

Uttenweiler Freitag, 1. März, 19 Uhr im kath. Gemeindehaus

Zwiefalten Freitag, 8. März, 19 Uhr im Kapitelsaal