Weltformat auf dem Hammerflügel

Malcolm Bilson aus den USA, ein weltweit gefragter Pianist und Spezialist für das Konzertieren auf Hammerflügeln, hat das Riedlinger Publikum bereits 2016 mit einem Konzert begeistert. Nun kommt er zu einem solokonzert am Samstag, 16. Juni, in die Städtische Galerie zum Heiligen Geist.

Bilsons damalige Interpretation der großen Schubert-Sonate in D hielt selbst Konzertpianisten in Bann. Und nun schrieb er nach Riedlingen: „Ich denke, ich werde langsam das öffentliche Konzertieren aufgeben. Und da dachte ich, wo spielte ich am liebsten in den letzten Jahren? Da kam vor allem Riedlingen bei Euch vor.“

Malcolm Bilson ist seit den 1970er Jahren einer der engagiertesten Vertreter der alten Instrumente. Seine Haydn-, Mozart-, Beethoven- und Schubert-Interpretationen auf Klavieren aus dem ausgehenden 18. und dem frühen 19. Jahrhundert haben sehr dazu beigetragen, dass das Fortepiano seinen Platz auf Konzertbühnen wieder zurückerhalten hat und für Aufnahmen aus dem klassischen Repertoire eingesetzt wird. Im Herbst 1994 präsentierten Bilson und sechs seiner ehemaligen Kunststudenten die 32 Klaviersonaten von Beethoven in New York. Zum ersten Mal wurden alle diese Werke auf alten Instrumenten vorgespielt. Die New York Times schrieb über die Serie: „Diese Aufführungen hinterließen ein ungewöhnlich klares Empfinden, wie revolutionär diese Werke wohl damals müssen erschienen haben.“

Bilson unterrichtet in der ganzen Welt. Er gibt Meisterkurse in Paris, hatte in Budapest jüngst ein Mozartkonzert gespielt und im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins ein Konzert der Klassik und Romantik. Genau dieses Programm möchte der Künstler noch einmal auf einem Graf aus der Zeit spielen, eben in Riedlingen. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Frédéric Chopin, Jan Hugo Voříšek, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven.