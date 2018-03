Welche Ente macht das Rennen?

Am Wochenende steht das Entenrennen in Riedlingen an. Um 17 Uhr lässt das THW die wohl rund 3000 Plastikenten an der Holzbrücke ins Wasser. Die Besitzer der Enten, die als erste am Donauwehr ankommen, gewinnen. Der Erlös des Entenrennens fließt der Aktion „Unser Riedlingen erblüht“ zu.

Die Plastikenten sind gezählt und für den diesjährigen Start vorbereitet. Die Mitglieder des Ortsvereins des THW haben diese Aufgabe wieder übernommen und werden die Enten auch säckeweise beim Start in die Donau werfen. Doch dieses Jahr findet der Start an der Holzbrücke statt. Es habe immer wieder Beschwerden gegeben, dass die Enten sich im Gebüsch im Bereich der Weilerkapelle verfangen, sagt der Vorsitzende der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW), Frank Oster. Daher habe man dieses Jahr nun einen anderen Startplatz gewählt.

Etwa 2800 Enten gingen im vergangenen Jahr ins Rennen. Oster rechnet damit, dass dieses Jahr ähnlich viele Entennummern verkauft werden. Der Verkauf wird heuer zum Teil von Realschülern übernommen, die auch von Haus zu Haus gezogen sind, um die Enten an den Mann und die Frau zu bringen – und sich damit etwas für die Klassenkasse zu verdienen. Doch auch in vielen Geschäften in Riedlingen sind die Enten noch bis Freitagvormittag zu kaufen. Ab Freitagnachmittag bis Samstagvormittag gibt es noch vier „Last minute“-Verkaufsstellen: Bei der Bäckerei Traub, in Reginas Wäschetruhe, beim Donaukiesel und bei Stöhr + Oster. Eine allerletzte Chance haben kurzentschlossene auch am Samstagnachmittag noch beim Verkaufsstand auf der Donaubrücke.

Rund 80 Preise können dieses Jahr wieder gewonnen werden. Und die können sich mehr als sehen lassen. Der Besitzer der Siegerente erhält 1500 Euro , der zweite 1000 Euro und der dritte 500 Euro. Die Gewinner erhalten die Hälfte in bar, die andere in RGW-Gutscheinen. Die weiteren Sach- und Warenpreise haben einen Gesamtwert von rund 2000 Euro. Welche Ente gewonnen hat steht bereits ab 19 Uhr im Internet auf der Homepage der RGW.

Gute Kombination

Bereits zum dritten Mal findet das Entenrennen zusammen mit dem Stadtfest statt. „Das ist eine sehr gute Kombination“, beide Veranstaltungen profitieren von einander, „wir können Synergieeffekte nutzen“. Auch wettertechnisch: Waren die ersten Entenrennen immer verregnet, war seit der Kombi mit dem Stadtfest immer eitel Sonnenschein. Auch am Wochenende sieht es gut aus. Na dann: Ente los!

Am Rande:

Die Riedlinger Enten gehen auf Wanderschaft: Die Riedlinger Initiatoren verleihen 4000 Plastikenten an einen Musikverein im Raum Ulm, der am Schwörmontag am 20. Juli ebenfalls ein Entenrennen stattfindet. So dürfen die Riedlinger Entleins noch ein Stückchen weiter donauabwärts baden gehen. Aber sie sind nach den Rennen in Riedlingen ja im Training. Nur für das THW bedeutet das etwas mehr Stress, weil die Entleins dann bis zum 16. Juli wieder überprüft und gezählt sein müssen. (uno)