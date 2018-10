Weiterer Interessent für internistische Praxis

Es gibt einen Interessenten für die zweite internistische Facharztstelle in der geplanten internistischen Praxis am Gesundheitszentrum Riedlingen. Dies hat die Sana GmbH im Kreis Biberach auf Nachfrage bestätigt.

Im nächsten Schritt werde nun geprüft, inwieweit der fachliche Schwerpunkt des Mediziners mit den Bedarfen vor Ort zu vereinbaren wären, heißt es dazu von der Sana. In den Planungen zum Gesundheitszentrum Riedlingen war von zwei Fachärzte des Inneren ausgegangen worden, die im neuen Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) arbeiten sollen: Dabei ist geplant, dass sie sich in der Hälfte ihrer Arbeitszeit um die stationären und zur anderen Hälfte um die ambulanten Patienten kümmern. Eine Arztstelle sollte durch einen Facharzt für Kardiologie und eine für Gastroenterologie besetzt sein.

Doch damit die Ärzte ambulante Patienten in Riedlingen überhaupt behandeln dürfen, muss der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen Sonderbedarfssitz genehmigen. Derzeit läuft ein Antrag auf einen halben internistischen Sondersitz in Riedlingen, der von Dr. Karim El-Amrani übernommen werden soll. El-Amrani arbeitet derzeit als Funktionsoberarzt Kardiologie am Sana Klinikum Biberach.

Die Stadt Riedlingen freut sich über das Interesse eines weiteren Arztes an der Arbeit am MVZ Riedlingen. Auf Vermittlung der Stadt sei diese Bewerbung entstanden, so Wirtschaftsförderer Alexander Leitz. Und aus Sicht der Riedlinger Verwaltung passt der Arzt perfekt in das angeforderte Profil eines Gastroenetrologen. Sollte die Sana zum gleichen Schluss kommen, müsste auch für ihn ein Antrag bei der KV auf Zulassung für einen halben Sonderbedarfssitz gestellt werden.