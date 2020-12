Weitere Coronafälle in Gemeinschaftsunterkünften

In einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Riedlingen wurde am 23. und am 30. November je eine positiver Coronafall gemeldet. Für die positiv getesteten Personen sowie deren Kontaktperson konnte mittlerweile die Quarantäne aufgehoben werden. Aktuell wurde in dieser Gemeinschaftsunterkunft eine weitere Person positiv auf das Corona-Virus getestet. In diesem Zusammenhang wurden drei enge Kontaktpersonen ermittelt. Die positiv getestete Person und die engen Kontaktpersonen wurden umgehend in einer Quarantäneunterkunft untergebracht. Das teilt das Landratsamt Biberach mit.

In einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen in Riedlingen wurde am 7. Dezember eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Im Zusammenhang mit diesem Fall wurden zwei weitere Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft als enge Kontaktpersonen definiert und auf das Coronavirus getestet. Sowohl die positiv getestete Person als auch die beiden Kontaktpersonen wurden in der Gemeinschaftsunterkunft umgehend in einem abgetrennten Stockwerk untergebracht. Aktuell wurden die beiden Kontaktpersonen des Indexfalls ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund der frühzeitigen Isolierung der betroffenen Personen gibt es keine weiteren engen Kontaktpersonen.